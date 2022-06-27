Скорая помощь на квадроцикле. 74-летнего фельдшера из Абрау-Дюрсо наградили медалью

Пациенты очень переживают, когда видят Татьяну Проскуру без шлема. Фото: vk.com/lifeabrau

Более 40 лет Татьяна Алексеевна Проскура трудится в фельдшерском пункте в селе Большие Хутора близ Абрау-Дюрсо. 74-летний медик по праву может называться семейным доктором всех хуторских жителей. Шутка ли, через ее фонендоскоп прошли уже четыре поколения селян, рассказывает газета «Жизнь Абрау».

- Каждого своего пациента Татьяна Алексеевна знает в лицо и помнит все диагнозы. Утром ведет прием в фельдшерско-акушерском пункте, а после обеда едет по вызовам. И так каждый день, - местные жители признаются, что не припомнят такого случая, когда их вызов остался без внимания фельдшера.

За 43 года практики фельдшер стала семейным доктором для жителей поселка. Фото: vk.com/lifeabrau

Девять лет назад Татьяна Алексеевна обзавелась квадрациклом и стала единственным на Кубани мотомедиком. Сейчас 74-летний фельдшер лихо гоняет по Большим Хуторам на четырехколесном железном коне и не представляет своей жизни без него. Ведь в день у нее бывает по 15-20 вызовов и ни один нельзя отложить.

- Уже не было сил. Если раньше весь поселок обходила за 20 минут, то сейчас добираюсь до пациентов по два часа. Конечно, не выдержала. Ну и решила себя порадовать – купила квадроцикл- говорит женщина. - Теперь на дорогу уходит не более 15 минут.

Транспорт у медика в идеальном состоянии. После каждой смены осмотр и мойка квадрацикла. За девять лет ни одной аварии, даже царапинки на лакированном корпусе найти сложно.

- Только очень просим, Татьяна Алексеевна, не ездите на квадроцикле без шлема, мы очень за вас переживаем, - пациенты просят своего энергичного фельдшера поберечься.

Даже с медотводом на руках не смогла она усидеть без работы во время пандемии. Снова вышла в фельдшерский пункт. Любовь к выбранной профессии сначала принесла Татьяна Алексеевне известность в родной сторонке, после о невероятном медике заговорили по всей стране. И вот на днях стало известно, что Татьяну Алексеевну Проскуру наградили медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени.