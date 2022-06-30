В Геленджике турист получил тяжелые травмы, упав с привязанного к катеру парашюта

Обстоятельства выясняются Фото: Олег УКЛАДОВ

ЧП случилось в Геленджике. Там 37-летний мужчина летал на парашюте, привязанном к катеру. Но в какой-то момент трос оторвался, и турист с высоты полетел вниз. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Известно, что мужчина получил серьезную травму головного мозга. В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Предварительно установлено, что 29 июня около 17 часов в акватории Черного моря в районе Геленджика при катании на парашюте, буксируемом катером, произошел обрыв буксировочного фала. В результате чего мужчина 1984 года рождения получил тяжелую травму головного мозга, - сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

В настоящее время мужчина находится в больнице. Следователи уже осмотрели место ЧП, допросили судоводителя и свидетелей. Назначены экспертизы, все причины и обстоятельства случившегося выясняются. Расследование уголовного дела продолжается.

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