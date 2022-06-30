Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия30 июня 2022 4:53

В Геленджике турист получил тяжелые травмы, упав с привязанного к катеру парашюта

Возбуждено уголовное дело
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Обстоятельства выясняются

Обстоятельства выясняются

Фото: Олег УКЛАДОВ

ЧП случилось в Геленджике. Там 37-летний мужчина летал на парашюте, привязанном к катеру. Но в какой-то момент трос оторвался, и турист с высоты полетел вниз. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Известно, что мужчина получил серьезную травму головного мозга. В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Предварительно установлено, что 29 июня около 17 часов в акватории Черного моря в районе Геленджика при катании на парашюте, буксируемом катером, произошел обрыв буксировочного фала. В результате чего мужчина 1984 года рождения получил тяжелую травму головного мозга, - сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

В настоящее время мужчина находится в больнице. Следователи уже осмотрели место ЧП, допросили судоводителя и свидетелей. Назначены экспертизы, все причины и обстоятельства случившегося выясняются. Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Кубани турист сорвался в море с парашюта и получил травмы

ЧП произошло в Туапсинском районе (читайте далее)

ЧППроисшествия: ЧП