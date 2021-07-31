Парашют буксировал катер примерно в 100 метрах от берега. Фото: Виктор КЛЮШКИН

На Кубани турист сорвался в море с парашюта и получил травмы. ЧП произошло в Туапсинском районе, в окрестностях поселка Новомихайловское. Парашют буксировал катер примерно в 100 метрах от берега. По предварительным данным 33-летний мужчина упал в воду с высоты 15 метров. С места происшествия он был госпитализирован.

По данному факту Южная транспортная прокуратура проводит проверку.

- Мужчина сорвался с парашюта, буксируемого маломерным судном, и упал в воду, - сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры в субботу.

По информации Туапсинской транспортной прокуратуры, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

- Мужчина получил травмы различной степени тяжести, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в лечебном учреждении, куда был госпитализирован турист. - Состояние больного тяжелое.

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