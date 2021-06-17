Пять главных опасностей активного отдыха

Рафтинг, конечно, оставляет незабываемые впечатления у туристов, но связан со множеством рисков Фото: Виктор КЛЮШКИН

Когда едешь в отпуск не задумываешься ни о чем плохом. Просто спешишь присоединиться к многотысячной армии туристов, которая сегодня заполнила «резиновый» Сочи. Однако, отдых могут испортить разные неприятности. Мы уже рассказывали о главных рисках отдыха на диком пляже. Теперь выяснили, какие неприятности таит в себе туризм, треккинг, рафтинг и джиппинг.

Турист в горах Фото: Виктор КЛЮШКИН

- Отправляясь в поход, надо соблюдать правила безопасности, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. – В их числе первое - регистрация туристических групп в территориальных органах МЧС. Это обязательная процедура.

Туризм - экстремальный вид отдыха Фото: Виктор КЛЮШКИН

В пресс-службе напомнили, что информировать подразделения МЧС, где проходит туристический маршрут, необходимо не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала похода. Сделать это можно, по телефону и на официальном сайте МЧС России.

Водопады таят опасности Фото: Виктор КЛЮШКИН

Спасатели обратили внимание, что в горах надо иметь необходимый запас одежды и продуктов, а также – фонарик и зарядку для мобильного телефона.

Скалы Фото: Виктор КЛЮШКИН

Главная опасность туризма и треккинга достаточно банальна – это неправильная обувь. Именно из-за нее люди падают, получают серьезные травмы. В горы надо отправляться только в специальных ботинках, которые удобны, хорошо держат ногу и имеют нескользкую подошву.

Пейзажи завораживают Фото: Виктор КЛЮШКИН

Рафтинг, конечно, оставляет незабываемые впечатления у туристов, но связан со множеством рисков. Этой весной студентка из Китая погибла во время сплава по реке в горах Сочи.

Переправа требует большой осторожности и сноровки Фото: Виктор КЛЮШКИН

В какой-то момент на крутом изгибе течения рафт врезался в ограждение и перевернулся. Девушки еще ничего не успели понять, как оказались в ледяной воде. Две китаянки быстро выплыли, но подруга пропала. В тот же день сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили тело девушки в реке Мзымта, недалеко от железнодорожной станции «Эсто Садок».

Красота может стоить жизни Фото: Виктор КЛЮШКИН

Джиппинг – одно из самых популярных развлечений у отдыхающих. Экстрим и красота гор не могут оставить равнодушными ни взрослых, ни детей.

Джиппинг – одно из самых популярных развлечений у отдыхающих Фото: Виктор КЛЮШКИН

Но, к сожалению, предприниматели, осуществляющие данный вид деятельности, не уделяют должного внимания вопросу безопасности при перевозке своих пассажиров. Для привлечения к ответственности таких горе - предпринимателей в Сочи ежедневно проходят рейдовые мероприятия. Садясь в машину надо быть предельно бдительным, чтобы не нарваться на опасный «левый» джиппинг.

Экстрим и красота гор не могут оставить равнодушными ни взрослых, ни детей Фото: Виктор КЛЮШКИН

Начиная с майских праздников, в Сочи стартовал высокий летний сезон. В санаториях и отелях свободных номеров на эти даты уже не осталось. Самый большой спрос на объекты четыре и пять звезд. С учетом мнения туроператоров и отельеров, прогнозируется, что в этом году с мая по сентябрь Сочи примет более 4 млн. гостей. А средняя заполняемость средств размещения в пиковые даты будет достигать 98-100%.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» подробно рассказывала о плюсах и минусах отдыха в курортных поселках Сочи.