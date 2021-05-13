Студентка из Китая погибла во время сплава по реке в горах Сочи

Набережная реки Мзымта в Красной Поляне. Примерно отсюда начался сплав Фото: Юлия БАРАНОВА

Студентка из Китая погибла во время сплава по реке Мзымта в горах Сочи. Трагический случай произошел на одном из курортов Красной Поляны. Три девушки учатся в Москве, на майских каникулах они решили отдохнуть в горах и прилетели в Сочи. Младшей из компании месяц назад исполнилось 24 года, старшей – 26 лет. А средняя – Аи (имя изменено) готовилась отметить 25-летие 11 мая. Никто и подумать тогда не мог, что она не доживет до своего юбилея пять дней.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, девушка заканчивала второй курс института стран Азии и Африки в МГУ.

Молодые туристки на Красной Поляне поселились в хорошем отеле на набережной реки Мзымта и на следующий день решили отправиться в сплав на рафте. Утром они обратили внимание, какой бурной, наполненной талыми водами была «бешеная река» (так слово «мзымта» переводится с языка горцев).

Река Мзымта Фото: Юлия БАРАНОВА

Но все равно китаянки не захотели менять своих планов: они прошли инструктаж и отправились в опасное плаванье по маршруту в красивым названием «Лазурный». Вместе с туристками в рафте находился инструктор.

Студентки восхищались шквалом брызг и не переставали снимать сплав на телефоны. Но вдруг рафт врезался в ограждение и перевернулся. Девушки еще ничего не успели понять, как оказались в ледяной воде. Две китаянки быстро выплыли, но подруга пропала. В тот же день сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили тело девушки в реке Мзымта, недалеко от железнодорожной станции «Эсто Садок».

- Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Напомним, что в Адыгее трех туристов смыло сильным течением реки Белой днем 8 мая. Случилось это в районе поселка Какменномостский – около Хаджохской теснины. Все пропавшие - приезжие жители. А произошла трагедия, как полагают следователи, из-за того, что один мужчина хотел сделать селфи на фоне реки. Бушующий поток сбил его с ног. На помощь утопающему бросился товарищ, которого тоже смыло течением.

Тело мужчины обнаружено в зоне поиска трех туристов, которых смыло течением реки в Адыгее. По предварительной информации, это может быть один из пропавших.