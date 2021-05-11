Сотрудники МЧС обследовали несколько десятков километров территории

Тело мужчины обнаружено в зоне поиска трех туристов, которых смыло течением реки в Адыгее По предварительной информации, это может быть один из пропавших.

- Тело найдено в Майкопском районе на территории хутора Грозного, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в экстренных службах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что со дня несчастного случая, который произошел в районе Хаджохской теснины в адыгейском поселке Каменномостском, прошло уже больше трех суток. Трое туристов, которых смыло течением реки, до сих пор не найдены.

Поверить в то, как за считанные минуты вода может поглотить трех крепких мужчин, люди просто не могут. Однако местные жители уверяют - река Белая, что унесла туристов, сейчас крайне опасна.