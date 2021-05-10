Фото: МЧС по Адыгее.

В Адыгее прекратили поиски мужчин, которых унесло течением реки. Как объясняют в МЧС республики, работы приостановлены в связи с наступлением ночи. На данный момент поиски результатов не принесли. - В течение дня было обследовано более 71,5 километров прибрежной линии и реки Белой по течению, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Адыгее.

Вновь приступить к поиску пропавших мужчин планируют утром 11 мая.

Напомним, трех туристов смыло сильным течением реки Белой днем 8 мая. Случилось это в районе поселка Какменномостский – около Хаджохской теснины. Все пропавшие - приезжие жители. А произошла трагедия, как полагают следователи, из-за того, что один мужчина хотел сделать селфи на фоне реки. Бушующий поток сбил его с ног. На помощь утопающему бросился товарищ, которого тоже смыло течением. Тогда мужчин решили вытащить очевидец, который стоял неподалеку, но и его смыла река.

Местонахождение туристов неизвестно - шансов найти их живыми почти нет.