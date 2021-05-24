Отпуск у бабы Гануш: плюсы и минусы отдыха в курортном поселке Сочи

В тихих курортных поселках Сочи отдых обойдется значительно дешевле Фото: Виктор КЛЮШКИН

В этом сезоне Сочи трещит по швам. На курорте небывалый наплыв туристов. В центре города людей больше, чем на Арбате: улица Навагинская в Сочи бьет московские рекорды. Отели в Адлере и на Красной Поляне забронированы на 90%. Но в Сочи все еще остались свободные места в отелях «северного крыла» – в Лазаревском районе. Выяснили, все плюсы и минусы отдыха в курортном поселке.

Поселок Лоо Фото: Виктор КЛЮШКИН

Мы постучали в ворота, залаяла собака.

- Не бойтесь, она не кусается, фу, Тяпа, фу, - пенсионерка Гануш Меликян гостеприимно приглашает нас во двор своей мини-гостиницы в сочинском поселке Лоо.

За высоким забором очень чисто, на забетонированной площадке перед трехэтажным домом «загорают» фикусы и китайские розы с нежными красными цветами. Рядом беседка, обросшая виноградом сорта Изабелла. Правда, его плоды созреют только осенью. В беседке на плетеном стуле дремлет кот.

Туроператоры называют такой отдых - "как у бабушки" Фото: Виктор КЛЮШКИН

Гануш показывает нам свое хозяйство: пять уютных комнат, санузел и просторная кухня. Сама она ютится в маленькой комнатке под лестницей.

Не менее, чем благоустроенной гостиницей, она гордится – огородом с небольшими теплицами и аккуратными грядками. Здесь Гануш Рафаэловна выращивает продукты для туристов.

- У меня в отеле тоже «все включено», - улыбается женщина, - гостям очень нравятся мои завтраки: домашние яйца и сыр, огурцы-помидоры с грядки и блюдо свежесобранной зелени.

Комнаты сдаются в каждом доме Фото: Виктор КЛЮШКИН

В мае в Лоо объявления о сдаче комнат можно увидеть практически на каждом заборе. Интересно, что в мини-отелях есть градация номеров: стандарты и «люксы». «Апартаменты» обычно занимает целый этаж, имеется веранда с видом на море. Но главное преимущество такого жилья – пляж в шаговой доступности. Море от частных домов буквально через дорогу.

Пляж в Лоо Фото: Виктор КЛЮШКИН

Среди местных достопримечательностей - санаторий с экзотическим для юга названием - "Магадан".

В Лоо есть местный Магадан Фото: Виктор КЛЮШКИН

БУДЬ В КУРСЕ

Важно, что в тихих курортных поселках отдых обойдется значительно дешевле – в среднем на 15-25 процентов, чем в центре.

Гостиницы и кафе здесь расположены прямо в частных домах Фото: Виктор КЛЮШКИН

- В начале лета в Сочи ожидается традиционный сезонный скачок цен на жилье, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник управления научных исследований, доцент кафедры управления и технологий в туризме и сервисе Сочинского госуниверситета Сергей Доморат. – Но в меньшей степени подорожание коснется Лазаревского района. Поэтому гостям советую обратить внимание на частный сектор «северного крыла» - в мини-гостиницах уже научились соблюдать баланс цены и качества.

Стоимость проживания в мини-отеле Лоо с завтраком из местных продуктов (по желанию, за дополнительную плату – с обедом и ужином) – 2-3 тысячи рублей с человека в сутки.

Лазаревское, Дагомыс, Головинка, Якорная Щель, Уч-Дере, Шекскна и другие поселки привлекают чистыми пляжами, небольшими уютными ресторанчиками и кафе, ухоженными скверами и парками. Здесь немало исторических достопримечательностей и рекреационных объектов для походов выходного дня.

НА ЗАМЕТКУ

Самый северный район Сочи можно назвать настоящей Меккой для любителей природы. Здесь расположены самые красивые в Сочи скалы, водопады и ущелья: Свирское и Крабовое, Берендеево царство и «33 водопада».

Среди минусов - однообразие жизни в поселке, которая может показаться на первый взгляд слишком пресной. Фото: Виктор КЛЮШКИН

Среди минусов - однообразие жизни в поселке, которая может показаться на первый взгляд слишком пресной. Лазаревский район, по аналогии с Москвой, все-таки удален от центра и находится как бы «за МКАДом». Но все равно, это совсем не так далеко как Одинцово или Красногорск. От Лоо до центра Сочи на электричке – всего полчаса езды.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что, начиная с майских праздников, в Сочи стартовал высокий летний сезон. В санаториях и отелях свободных номеров на эти даты уже не осталось. Самый большой спрос на объекты четыре и пять звезд. С учетом мнения туроператоров и отельеров, прогнозируется, что в этом году с мая по сентябрь Сочи примет более 4 млн. гостей. А средняя заполняемость средств размещения в пиковые даты будет достигать 98-100%.