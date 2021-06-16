Пять главных рисков отдыха на диком пляже: что должен знать турист

Выяснили, какие неприятности таит в себе неблагоустроенная приморская зона Фото: Виктор КЛЮШКИН

Этим летом Сочи лидирует по числу туристов . На курорте небывалый ажиотаж и все базы размещения забронированы до конца лета. Снять жилье реально сейчас только в Лазаревском районе. Отдыхающие проводят все время на пляже лишь изредка выезжая на экскурсии. Выяснили, какие неприятные неожиданности может принести пляжный отдых на диком пляже.

Неблагоустроенные приморские территории еще остались на курорте. Фото: Виктор КЛЮШКИН

Неблагоустроенные приморские территории еще остались на курорте. Большинство – в Лазаревском районе, прямо у железной дороги.

Железная дорога рядом Фото: Виктор КЛЮШКИН

И это первая опасность дикого отдыха. Туристы с яркими кругами и надувными матрасами наперевес едва успевают перебежать пути перед идущими поездами.

Место под солнцем на диком пляже Фото: Виктор КЛЮШКИН

Вторая опасность – на диком пляже нет спасателей. Тогда как на всех остальных приморских зонах профессионалы дежурят до заката.

Кругом - угрожающие камни Фото: Виктор КЛЮШКИН

- На первое июня 70 пляжных территорий курорта получили заключения ГИМС и 68 – заключения Роспотребнадзора. Это дает право арендаторам начать их эксплуатацию. И самое главное, на что необходимо сейчас обратить внимание – это работа матросов-спасателей. Они должны находиться на своих рабочих местах независимо от того, открыта ли на данный момент пляжная территория, – обратили внимание в департаменте курортов и туризма администрации Сочи.

Места на диком пляже пока хватает Фото: Виктор КЛЮШКИН

Третья возможная неприятность – «металлолом». На диком пляже не чистят дно и он засорен ржавой арматурой, которую приносит прибой. Здесь – одни шаг до травмы в прямом смысле этого слова.

Опасные прыжки Фото: Виктор КЛЮШКИН

А рядом нет даже медпункта – и эта четвертый риск дикого отдыха. Пятый – огромные валуны и берегоукрепительные сооружения. К сожалению, туристы теряют бдительность и даже начинают нырять в таком опасном месте.

Опасная дорога к морю Фото: Виктор КЛЮШКИН

В этом сезоне рыбные рестораны и кафе курорта переживают настоящий бум, шашлык уже не в тренде. В кафе и ресторанах гости сразу пролистывают меню до букву «м»: морепродукты, морские деликатесы, мидии… Чтобы попробовать знаменитые черноморские мидии, надо простоять в очереди на набережной несколько часов. Хотя, блюдо в цене: в зависимости от веса порции и размера моллюсков - от 500 до 1500 рублей.

Море зовет Фото: Виктор КЛЮШКИН

На курорте проверят несанкционированную торговлю рядом с зонами пляжного отдыха, прежде всего – продуктами.

Опасный отдых Фото: Виктор КЛЮШКИН

Начиная с майских праздников, в Сочи стартовал высокий летний сезон. В санаториях и отелях свободных номеров на эти даты уже не осталось. Самый большой спрос на объекты четыре и пять звезд. С учетом мнения туроператоров и отельеров, прогнозируется, что в этом году с мая по сентябрь Сочи примет более 4 млн. гостей. А средняя заполняемость средств размещения в пиковые даты будет достигать 98-100%.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что туроператоры просят открыть границы из-за нехватки мест на курорте.