«Сочи не резиновый»: туроператоры просят открыть границы из-за нехватки мест на курорте

Пляжи курорта забиты туристами Фото: Виктор КЛЮШКИН

В этом сезоне Сочи из-за закрытия Турции и других зарубежных курортов забит под завязку. Уже не хватает лежаков на пляжах, и отдыхающие спешат к морю чуть свет, чтобы успеть захватить место под солнцем. На передовой по-прежнему базы размещения центра, Адлера и Красной Поляны. За ними – Лазаревский район, где даже частные мини-гостиницы уже переполнены. Туристы выбирают десять самых популярных направлений отдыха.

Лето пришло Фото: Виктор КЛЮШКИН

От Ассоциации туроператоров России (АТОР) было направлено письмо руководителю федерального штаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором они просят ослабить ограничения на зарубежные поездки из-за нехватки мест в Сочи.

Сейчас в городе находятся около 150 тысяч туристов Фото: Виктор КЛЮШКИН

- Ограниченная емкость российских курортов не позволит многим россиянам выехать к морю, а, значит, сотни тысяч человек будут лишены морского отдыха уже второй год», - написал вице-президент АТОР Владимир Канторович.

В парках негде яблоку упасть

Мы позвонили в десяток сочинских санаториев три и пять звезд.

- Все забронировано до конца лета, можем предложить вам варианты размещения только после 26 августа, - последовал ответ.

Отдыхающих - тьма Фото: Виктор КЛЮШКИН

Сейчас в городе находятся около 150 тысяч туристов. Средняя заполняемость курорта превышает 80%. Гостей со всей страны принимают 1420 средств размещения: это и санатории, и гостиницы, и базы отдыха. Чтобы удовлетворить ажиотажный спрос, к летнему сезону открылось большое количество мини-гостиниц, но места в них уже раскупили.

Место под солнцем надо занимать чуть свет Фото: Виктор КЛЮШКИН

Рекордно высокая загрузка отелей отмечается не только в прибрежном, но и в горном кластере.

На горных курортах - столпотворение Фото: Виктор КЛЮШКИН

Семьи из Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов просто переехали в сочинские апартаменты до конца осени.

На море Фото: Виктор КЛЮШКИН

На центральных улицах Сочи – столпотворение, как на Арбате, в кафе – очереди. На горных тропах и рекреационных объектах отдыхающих не меньше, чем у моря.

Лежаков не хватает на всех Фото: Виктор КЛЮШКИН

– В начале июня 70 сочинских пляжных территорий курорта получили заключения ГИМС и 68 – заключения Роспотребнадзора. Как морская вода станет выше 20 градусов, на пляжах резко возрастет число отдыхающих, – отметила директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.

В центре курорта Фото: Виктор КЛЮШКИН

В пресс-службе мэрии Сочи напомнили, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе расценивается как удовлетворительная.

В Сочи идет на рекорд в высокий летний сезон 2021. Туроператоры и отельеры прогнозируют, что в этом году с мая по сентябрь курорт примет более 4 млн. гостей. Но, похоже, по факту гостей будет гораздо больше.