Десять направлений для отдыха в Сочи

Сочи. Морской вокзал Фото: Виктор КЛЮШКИН

В этом сезоне Сочи бьет рекорды советских времен по числу туристов . Вернулось понятие, когда на пляже негде яблоку упасть. Пальму первенства держат предприятия туриндустрии центра, Адлера и Красной Поляны. Лишь процентов на 10 отстает от них самый северный Лазаревский районе. Среди самых популярных направлений отдыха – пляж и водные развлечения, прогулки по терренкурам с бюветами, горные походы и экскурсии.

На пляже Фото: Виктор КЛЮШКИН

На первом месте у туристов, конечно же – пляж. В Сочи к массовому притоку туристов открыли 200 пляжей. Сейчас прибрежные территории готовы на 90%. Но отдыхающие должны знать десять главных опасностей пляжной еды и другие пугающие неожиданности пляжного отдыха в июне.

"Банан" - популярное пляжное развлечение Фото: Виктор КЛЮШКИН

Кроме купания и посещения солярия гости города с удовольствием катаются на разнообразных водных аттракционах. Даже на рассвете, в 4 часа утра на пляже уже можно встретить «больных морем»: любители рыбалки отправляются на яхте, а поклонники йоги – на сап-серфах.

Летний Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

Для туристов, больных горами в Сочи настоящий рай. 120 рекреационных объектов манят в горные леса, чтобы запечатлеть волшебные виды с высоты птичьего полета, искупаться в водопадах или зарядится положительной энергией у Волконского дольмена.

Водопады Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского в городе будут выработаны стандарты в сфере гостеприимства и правила туристического посещения природных достопримечательностей.

Терренкур – тропа здоровья Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Кавказском биосферном заповеднике намечено проложить новые экотропы и устроить глэмпинги — благоустроенные места отдыха на природе. Кроме того, в планах - развитие арт-резиденций — площадок, где туристы смогут в игровой или творческой форме получить информацию о природном многообразии региона.

Здравницы встречают гостей Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочинском национальном парке создают адаптивные туристические объектов, доступные для людей с ограниченными возможностями здоровья: тактильные сенсорные парки, экологические адаптивные лагеря, стоянки и туристические тропы.

Вечерний Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

Нельзя сбрасывать со счетов санаторно-курортное и восстановительное лечение. Отдыхающих принимают 64 санатория и пансионата с лечебным профилем. Но сфера оздоровительного туризма активно развивается и сегодня на базе 14 гостиничных комплексов открыты новые медицинские центры.

Лучший отдых - в санатории Фото: Виктор КЛЮШКИН

- В Сочи лечит не только благоприятный климат, но и минеральные воды, которые являются настоящим сокровищем курорта. Практически каждый санаторий включает этот природный лечебный фактор в программы восстановления и реабилитации. Предлагаются процедуры как на базе бальнеологического курорта «Мацеста», так и в собственных водолечебницах с использованием местных минеральных вод, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте курортов и туризма сочинской мэрии.

Отдыхающих принимают 64 санатория и пансионата с лечебным профилем Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи продолжается так называемый высокий летний сезон. В санаториях и отелях свободных номеров до конца августа уже не осталось. Самый большой спрос на объекты четыре и пять звезд. С учетом мнения туроператоров и отельеров, прогнозируется, что в этом году с мая по сентябрь курорт примет более 4 млн. гостей.

Санаторный парк Фото: Виктор КЛЮШКИН

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» подробно рассказывала о пяти причинах отдохнуть в Сочи этим летом и раскрывала, какие преимущества получают туристы, выбрав для отдыха черноморский курорт.