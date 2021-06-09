Раскрыта тайна Волконского дольмена в Сочи

Волконский дольмен
Фото: Виктор КЛЮШКИН
Лето – лучшее время для походов в горах Сочи. Тысячи туристов отправляются к Агурским водопадам и водопаду Поликаря. Или выбирают необычные тропы в Красной Поляне, где можно встретить горного духа. Окружающая природа заставляет поверить в легенды и мифы древнего Сочи. «Комсомольская правда» - Кубань» узнала о тайнах самого загадочного дольмена на курорте – Волконского.
Загадочное место
Фото: Виктор КЛЮШКИН
Он расположен в Лазаревском районе, буквально в 200 метрах от трассы Новороссийск-Сочи, в районе села Волконка. Почему же здесь так стремятся побывать не только туристы, но и ученые-историки, эзотерики и оккультисты?
Любимое место туристов
Фото: Виктор КЛЮШКИН
Это особое место находится рядом с минеральным серо-водородным источником, в ущелье, по которому бежит горная каменистая река Годлик.
Он расположен в Лазаревском районе.
Фото: Виктор КЛЮШКИН
- «Дольмен» в переводе с бретонского языка означает «каменный стол» (taol maen). Этим словосочетанием и называли конструкции (погребальные, культовые, ритуальные), напоминающие своим видом столы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского национального парка. - Древние мегалиты — сооружения в виде каменных плит, установленных на таких же каменных опорах.
Рядом - источник
Фото: Юлия БАРАНОВА
Волконский дольмен - единственный на Кавказе дольмен-монолит, это памятник мегалитической культуры. Дольмен поражает своими размерами и массивностью. Его высота до 6 метров, ширина — 7,5 метров, внутри вырублена просторная камера - 1,6 на 1,9 метров.
Все выглядит таинственным
Фото: Виктор КЛЮШКИН
В нем еще выдолблено отверстие-воронка, по мнению ученых для стока воды или другой жидкости. На крыше дольмена есть углубление диаметром около 60 см. Оно может свидетельствовать о том, что загадочный объект служил людям в качестве ритуального чашечного камня и был святилищем.
«Дольмен» в переводе с бретонского языка означает «каменный стол»
Фото: Виктор КЛЮШКИН
- Дольмен сооружен из камня-песчаника. Его возраст исчисляется тысячами лет. Многие исследователи считают, что он появился на земле в одно время с Египетскими пирамидами, - уточнили в нацпарке.
Летом здесь особенно живописно
Фото: Виктор КЛЮШКИН
Есть версия, что дольмен — это древнее погребальное сооружение, усыпальница.
В июне у дольмена
Фото: Виктор КЛЮШКИН
Другое предположение — акустические устройства, которые расположены в аномальных зонах — местах разлома земной коры и предназначение их — оповещать людей о приближающихся катастрофах.
Причудливые корни переплетены
Фото: Виктор КЛЮШКИН
- Приверженцы этой теории считают, что исполины постоянно издают гудящие звуки, только на низкой частоте, не заметной для человеческого уха, а за сутки до землетрясения частота звучания изменяется, и гул слышат люди, - отметили в нацпарке.
Часы здесь останавливаются
Фото: Виктор КЛЮШКИН
В Сочи рассказывают разные истории о мистических свойствах дольмена и места его окружающего. Говорят, что здесь можно загадать заветное желание. Если оно доброе, то обязательно исполняется.
От источника веет прохладой
Фото: Виктор КЛЮШКИН
Туристов пугает, что часов у дольмена начинают идти назад или вовсе останавливаются, а любые измерительные приборы перестают работать.
Загадки дольмена
Фото: Виктор КЛЮШКИН
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала о ТОПе-5 мистических мест Сочи, которые стоит посетить. Туристы верят, что поездка к этим достопримечательностям принесет удачу и счастье, а сокровенные желания обязательно сбудутся.