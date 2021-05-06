Камнепад и тропа риска: где в горах Сочи можно встретить горного духа

Зона Цирк 2 Фото: Юлия БАРАНОВА

В начале мая горные курорты Красной Поляны официально открыли летний сезон. Это значит, что заработали все канатные дороги, и туристы спешат подняться на высоту более 2 тысяч метров над уровнем моря. Здесь еще лежит снег, и весны практически не чувствуется. Но туристов манят на вершины не только красивые виды, а еще необыкновенная атмосфера таинственности, которую можно ощутить только в горах.

На Черной Пирамиде Фото: Юлия БАРАНОВА

Множество легенд посвящено горному духу. Жители Кавказа давали ему разные имена, суть которых одна – хозяин здешних мест, великий и могучий.

Одни поверья гласят, что царство горного духа – хребет Аибга, другие – остроконечная Черная пирамида или Каменный столб (самая высокая точка Красной Поляны, 2509 метров над уровнем моря).

Черная Пирамида Фото: Юлия БАРАНОВА

Бывалые туристы признаются, что вспоминают о горном духе, когда над тропой неожиданно начинался сильный камнепад, или на их глазах вдруг сходит оползень над обрывом, унося в пропасть рюкзак с продуктами.

После камнепада в горах Фото: Юлия БАРАНОВА

ЛЕГЕНДА О ГОРНОМ ДУХЕ

На месте, где сейчас находится поселок Красная Поляна, в древние времена жил пастух с женой и красавицей-дочкой. Девушка помогала отцу и часто уходила с козами высоко в горы. На одной из вершин Аибга красавица встретила горного духа, они полюбили друг друга, но счастью помешала злая ревнивая волшебница. Она схватила пастушку, чтобы сбросить с высоты на острые скалы. Перед смертью брызнули слезы любви из глаз девушки, и зазвенел её голос по ущелью: «Пусть я умру, но выплачутся тебе мои слезы. И тысячу лет, и две тысячи лет будут они литься с горючего уступа. И не будет тебе покоя вовек за погубленную любовь!».

- Природный памятник этой легенды – удивительной красоты водопад «Девичьи слезы», который находится на въезде в поселок Красная Поляна, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского национального парка.

Хребет Аибга Фото: Юлия БАРАНОВА

КОНКРЕТНО

Но древние легенды не останавливают экстрималов, наоборот – только подогревают страсть к путешествиям. На майских праздниках Кавказский заповедник открыл часть самого популярного маршрута – «тридцатки» и туристов там уже сотни.

- За последнюю неделю апреля погода в горах Кавказа наладилась, значительно потеплело, а на некоторых участках снег уже полностью сошел. Это обстоятельство позволяет открыть участок туристического маршрута №30 А - от КПП Лагонаки до стоянки Инструкторская щель, - сообщили в пресс-службе заповедника.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» назвала ТОП-5 мистических мест Сочи, которые нужно посетить на майских праздниках. Туристы верят, что поездка к этим достопримечательностям принесет удачу и счастье, а сокровенные желания обязательно сбудутся.