Фото: пресс-службы курорта "Роза Хутор"

На майские праздники в Сочи горные курорты откроют летний сезон. Для туристов на Красной Поляне приготовили познавательные экскурсии и экстремальные маршруты. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

В частности, более 150 километров пеших троп различной степени сложности. В походы можно отправляться не только пешком, но и на горных велосипедах.

Среди особых мест притяжения отдыхающих - парк водопадов «Менделиха», этно-хутор «Шишин двор», хаски-центры и оленьи фермы. В Красной Поляне 1 мая начнут работать веревочные парки и Детская Горная Академия. Кроме того, будет организован сплав на байдарках, каяках и рафтах по реке Мзымта, гостей примет вейк парк на высоте более 1 тысячи метров над уровнем моря.

Любителей пляжного отдыха примут сразу несколько зону отдыха у бассейнов и озер в горах. В списке активностей - подвесной мост, высокогорные качели, родельбан и этнографический комплекс «Моя Россия».

- Все летние объекты будут открываться постепенно, в зависимости от их готовности и погодных условий, - обратил внимание генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на майские праздники в Сочи откроют веревочные парки.