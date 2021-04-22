На майские праздники в Сочи откроют веревочные парки

Фото: rosakhutor.com

В Сочи на майские праздники откроются не только пляжи. Для туристов, которые предпочитают экстремальные развлечения, начнут работу веревочные парки.

Как правило, в этой зоне развлечений доступны маршруты разной степени сложности. Туристы преодолевают маятники, подвесные стремена, пересекающиеся брусья, летают на троллеях между деревьями на высоте девятиэтажного дома, чтобы почувствовать себя Тарзаном.

В горах Сочи 1 мая официально стартует новый летний сезон. В Красную Поляну приедут любители активного отдыха. Теплая погода позволит отправиться в походы разной степени сложности.

- Для отдыхающих открываются более 150 километров пеших троп и веломаршрутов разной сложности. А также - десяток веревочных парков, сплавы на байдарках, каяках и рафтах по реке Мзымта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте курортов и туризма мэрии Сочи.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на майские праздники в Сочи для туристов откроют более 100 экскурсионных объектов. В их числе природные, культурные, исторические и развлекательные достопримечательности.