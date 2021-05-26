Пять опасностей одного из старейших турмаршрутов России

Начало маршрута Агурское ущелье и водопады Фото: Юлия БАРАНОВА

Самый старый туристический маршрут в горах Сочи – в ущелье реки Агуры. На этом рекреационном объекте Сочинского национального парка целых три живописных водопада. Каскад брызг летит с высоты от 12 до 30 метров. Но добраться до водопадов нелегко. Сложность маршрута, протяженностью 2,5 километра, средняя. Рассказываем, к каким возможным опасностям надо подготовиться неопытным туристам, чтобы не испортить свой поход.

У входа всегда много туристов Фото: Юлия БАРАНОВА

Тропа к Агурским водопадам была проложена ещё в 1911 году энтузиастами горного клуба, который организовал Василий Константинов – инженер, руководивший на рубеже XIX-XX веков строительством дороги на Красную Поляну, а затем - второго участка Черноморской железной дороги.

Так на маршруте обозначены места отдыха Фото: Юлия БАРАНОВА

- Вырубленная в скале тропа, петляя, приводит к первому 30-метровому водопаду. Он состоит из двух, каскадов 12 и 18 метров, струи которых падают под углом друг к другу, - Выше расположены еще два водопада, меньших по высоте, но не менее красивых. Второй – его высота составляет 21 метр – многоструйный. Высота третьего водопада составляет 23 метра, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Сочинском нацпарке.

Вид с обрыва Фото: Юлия БАРАНОВА

С тех пор тропа не слишком изменилась: поставили поручни, но местами она осталась достаточно узкой – группам туристов трудно расходится, особенно с сезон, когда водопадам поднимаются сотни желающих нескончаемой людской рекой, которая бежит параллельно Агуре.

Агурская купель Фото: Юлия БАРАНОВА

Туристы, как правило, добираются до первого, самого высокого, 30-метрового водопада и устраивают здесь дикий пляж: купаются, загорают. А это вторая опасность: можно удариться об острые камни и получить травму.

Опасный "скалодром" Фото: Юлия БАРАНОВА

Третья опасность – крутые спуски, подъемы и обрывы, с которых туристы внизу кажутся крошечными.

"Безобидная" заводь Фото: Юлия БАРАНОВА

Причудливые уступы манят неопытных скалолазов к вершинам. Но это как подняться первый раз на мачту каравеллы: вверх забраться по природным ступеням легко, а вот слезть никак не получается. Приходится вызывать спасателей.

Дикий пляж у водопада Фото: Юлия БАРАНОВА

Пятая опасность этого популярного похода выходного дня – река Агура. В конце весны и летом она кажется высохшей и безжизненной. Но это только первое впечатление. После любого, даже небольшого дождя, река превращается в грозный селевой поток, который может представлять угрозу для туристов. В этом главное коварство русла с красивым женским именем: уровень воды может подняться до критических отметок за считанные минуты.

Напомним, что осенью 2020 года в Сочи практически целый месяц посетители популярного рекреационного объекта «Агурское ущелье и водопады» стали свидетелями уникального природного явления. Знаменитые водопады реки Агура и озеро были полностью пересохшими.

После продолжительного дождя в октябре, ущелье, наконец, наполнилось водой, и водопады снова «заработали».

Специалисты нацпарка пояснили, что отсутствие водопада было связано с тем, что из-за отсутствия осадков в этом году пересох исток реки Агура — тот самый, который питает водопады.

- Река имеет грунтовое питание, и ее уровень полностью зависит от количества выпавших осадков. По наблюдениям специалистов, последний раз Агурский водопад полностью пересыхал около сорока лет назад, - прокомментировали сотрудники природоохранной организации.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала о пяти опасностях, которые подстерегают туристов на пути к одному из самых высоких водопадов России - водопаду Поликаря. Этот пешеходный маршрут очень популярен в Сочи.