Пять пугающих неожиданностей пляжного отдыха в июне

Местные жители знают, что в это время у бун активизируются крабы Фото: Виктор КЛЮШКИН

В этом сезоне Сочи – город-рекордсмен по числу туристов . На курорте небывалый ажиотаж и туристов тьма. Отели в Адлере и на Красной Поляне забронированы на 90%, купить путевку в санаторий реально сейчас только в Лазаревском районе. Отдыхающие проводят все время на пляже и только, если море «не работает», выезжают на экскурсии. Выяснили, какие неприятные неожиданности может принести пляжный отдых в июне.

Июнь идеален для "шоколадного" загара Фото: Виктор КЛЮШКИН

Главная проблема – обжигающее солнце и холодное море. Без зонта на пляже лучше не находится, иначе можно сгореть буквально за час. Морская вода так и манит. Когда мочишь ножки, кажется, что она вполне приемлемая для купания. Но до минимальных 23 градусов все-таки еще далеко. Поэтому в холодной воде врачи-курортологи категорически запрещают нырять и заплывать далеко. Во-первых, может схватить судорога, а во-вторых - легко простудится.

Туристов еще не много Фото: Виктор КЛЮШКИН

Местные жители знают, что в это время у бун активизируются крабы. Они на первый взгляд безобидны, но лучше этих морских обитателей не дразнить.

На пляж приходят целыми семьями Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи к массовому притоку туристов откроют 200 пляжей. Сейчас прибрежные территории готовы на 90%. Отдыхающие должны знать десять главных опасностей пляжной еды.

Пользуясь наплывом туристов, даже в проверенном ресторане у моря могут подсунуть что-нибудь не первой свежести. Другая опасность, которая подстерегает туристов – грязные или плохо вымытые руки. Особый риск представляет еда, купленная у разносчиков прямо на гальке: горячая кукуруза, пирожки или чурчхела. Конечно, такими сомнительными снеками лучше не соблазняться.

Морская гладь так и манит Фото: Виктор КЛЮШКИН

Не безопасны на пляже и пирожные с кремом, пролежавшие даже недолго без холодильника. В сладкой массе на жаре болезнетворные бактерии развиваются очень быстро.

Горы и море Фото: Виктор КЛЮШКИН

В этом сезоне рыбные рестораны и кафе курорта переживают настоящий бум, шашлык уже не в тренде. В кафе и ресторанах гости сразу пролистывают меню до букву «м»: морепродукты, морские деликатесы, мидии… Чтобы попробовать знаменитые черноморские мидии, надо простоять в очереди на набережной несколько часов. Хотя, блюдо в цене: в зависимости от веса порции и размера моллюсков - от 500 до 1500 рублей.

На курорте проверят несанкционированную торговлю рядом с зонами пляжного отдыха, прежде всего – продуктами.

Релакс на пляже Фото: Виктор КЛЮШКИН

Начиная с майских праздников, в Сочи стартовал высокий летний сезон. В санаториях и отелях свободных номеров на эти даты уже не осталось. Самый большой спрос на объекты четыре и пять звезд. С учетом мнения туроператоров и отельеров, прогнозируется, что в этом году с мая по сентябрь Сочи примет более 4 млн. гостей. А средняя заполняемость средств размещения в пиковые даты будет достигать 98-100%.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» подробно рассказывала о плюсах и минусах отдыха в курортных поселках Сочи.