Очередь за мидиями: в Сочи морских деликатесов может не хватить на всех

Мидии в цене Фото: Юлия БАРАНОВА

В Сочи в начале мая официально открылся летний курортный сезон. На курорт приехали отдыхать более 100 тысяч гостей из самых разных регионов России. В числе главных мест притяжение туристов – кафе и рестораны на Приморской набережной. Но туристов так много, что столик в заведении надо бронировать за два дня.

Скрин видео очереди за мидиями Фото: Константин БРЕДНИКОВ

В этом сезоне шашлык уже не в тренде. В кафе и ресторанах гости сразу пролистывают меню до букву «м»: морепродукты, морские деликатесы, мидии… Чтобы попробовать знаменитые черноморские мидии, надо простоять в очереди на набережной несколько часов. Хотя, блюдо в цене: в зависимости от веса порции и размера моллюсков - от 500 до 1500 рублей.

- В этом сезоне как никогда разлетаются любые морепродукты, но мидии – в первую очередь, - признался «Комсомольской правде» - Кубань» повар одного из ресторанов Михаил Ломакин. – Конечно, чтобы морских деликатесов хватило на всех, заказываем мидии из Анапы и других хозяйств Краснодарского края.

На морепродукты - ажиотажный спрос Фото: Юлия БАРАНОВА

По его словам, традиционный шашлык из свиной шеи, жирные аджарские хачапури-лодочки и нарты уже вчерашний день. Современные туристы предпочитают «японскую» диету – креветки, гребешки, осьминоги, каракатицы или устрицы. Кстати, это отразилось и в винной карте заведений. Теперь выбор белых вин, которые заказывают к морепродуктам гораздо больше, чем красных.

Разбирают даже пасты с морскими деликатесами Фото: Юлия БАРАНОВА

Местные производители разводят руками – такого ажиотажа не ожидали.

- Раньше у нас все скупали столичные рестораны, а теперь и местные дают хорошую цену, заказы расписаны до конца лета, - поделился владелец фермы по разведению моллюсков.

На Приморской набережной в мае закат как по заказу: примерно с 19:00 над морем загорается горизонт, и туристы спешат запечатлеть эту необыкновенную красоту.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи туристы не только скупают все морепродукты активно арендуют вертолеты и премиальные автомобили. Не менее популярны и другие дорогие развлечения – яхтинг, полеты на воздушном шаре и прыжки с парашютом. Отдыхающие не скупятся на развлечения и легко отправляются на авиаэкскурсии за 250 тысяч рублей.

Михаил Галустян попросил предпринимателей Сочи не поднимать стоимость отдыха, чтобы не отпугнуть туристов. Комик призвал бизнес курорта «не делать цены в два раза больше».