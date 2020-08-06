В Сочи для туристов открыли ночные экскурсии на башню Ахун. Фото пресс-службы Сочинского нацпарка.

В Сочи смотровая башня на горе Ахун открылась для посещения в ночное время. На памятнике историко-культурного наследия федерального значения зажглась новая подсветка. Она выделяет архитектурные элементы 80-летней постройки.

- Доступ на башню открыт при условии соблюдения правил безопасности: не более 20 человек могут находиться на объекте 20 минут. Установлены временные промежутки между посещениями — 15 минут, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского национального парка.

Как писала «Комсомолка», в Сочи после ремонта открылась видовая башня на горе Ахун. На знаменитый объект показа туристов не пускали целый год.