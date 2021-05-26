Креветки с душком: десять главных опасностей пляжной еды

Пользуясь наплывом туристов, даже в достойном заведении могут подсунуть как у Булгакова осетрину «второй свежести» Фото: Юлия БАРАНОВА

На фоне закрытия авиасообщения с Турцией в Сочи столкнулись с повышенным спросом на отдых. В Сочи к массовому притоку туристов откроют 200 пляжей. Сейчас прибрежные территории готовы на 90%. Любители пляжного отдыха знают, что у моря просыпается волчий аппетит. Отдыхающие спешат его утолить голод, не задумываясь о возможных последствиях.

Пользуясь наплывом туристов, даже в достойном заведении могут подсунуть как у Булгакова осетрину «второй свежести». Другая опасность, которая подстерегает туристов – грязные или плохо вымытые руки.

Традиционный пляжный перекус Фото: Юлия БАРАНОВА

- Люди считают, что подхватывают ротавирусную инфекцию в море, но это категорически не так, - разъяснил Комсомольской правде» - Кубань» санитарный врач Александр Власов. – Морская вода постоянно исследуется, весь сезон берутся пробы. Как правило, причиной болезни становится нечистоплотность туристов. Они просто «забывают» мыть руки.

Александр Власов пояснил, что, если на пляже нет возможности воспользоваться водой и мылом, надо запастись антисептиком или антибактериальными салфетками.

Особый риск представляет еда, купленная у разносчиков прямо на гальке: горячая кукуруза, пирожки или чурчхела. Конечно, такими сомнительными снеками лучше не соблазняться.

Не безопасны на пляже и пирожные с кремом, пролежавшие даже недолго без холодильника. В сладкой массе на жаре болезнетворные бактерии развиваются очень быстро.

Снек по-сочински Фото: Юлия БАРАНОВА

БУДЬ В КУРСЕ!

В этом сезоне рыбные рестораны и кафе курорта переживают настоящий бум, шашлык уже не в тренде. В кафе и ресторанах гости сразу пролистывают меню до букву «м»: морепродукты, морские деликатесы, мидии… Чтобы попробовать знаменитые черноморские мидии, надо простоять в очереди на набережной несколько часов. Хотя, блюдо в цене: в зависимости от веса порции и размера моллюсков - от 500 до 1500 рублей.

Традиционный шашлык из свиной шеи, жирные аджарские хачапури-лодочки и нарты уже вчерашний день. Современные туристы предпочитают «японскую» диету – креветки, гребешки, осьминоги, каракатицы или устрицы. Кстати, это отразилось и в винной карте заведений. Теперь выбор белых вин, которые заказывают к морепродуктам гораздо больше, чем красных.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Сочи готовится к массовому туристическому наплыву. Сейчас на курорте уделяют особое внимание пляжам - к 1 июня откроют 200 прибрежных территорий. На курорте проверят несанкционированную торговлю рядом с зонами пляжного отдыха, прежде всего – продуктами. Готовность пляжей в Сочи сейчас 90 процентов.