Пять причин отдохнуть в Сочи этим летом

Морской вокзал Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

В этом сезоне Сочи – курорт-рекордсмен по числу туристов . В городе наблюдается небывалый ажиотаж, и число туристов растет с каждым днем. Отели в Адлере и на Красной Поляне забронированы на 90%, «горячие» путевки в санаторий еще шанс купитьтолько в Лазаревском районе. Все солнечные дни напролет отдыхающие проводят на пляже и только, если море «не работает», выезжают на экскурсии, как правило, в Горный кластер. Выяснили, какие пять главных преимуществ получают туристы, выбрав для отдыха черноморский курорт.

Знаменитая ротонда Фото: Виктор КЛЮШКИН

Первая причина отдохнуть в Сочи – это сочетание сразу двух природных факторов – это море и горы. То есть, у туриста будет возможность не только позагорать на пляже, но и поднять иммунитет в среднегорье Красной Поляны.

Горные курорты Красной Поляны Фото: Виктор КЛЮШКИН

Из первой причины вытекает вторая: разнообразие объектов показа – природных и исторических достопримечательностей. На курорте для отдыхающих доступны 120 природных, культурных, исторических, культурно-познавательных, развлекательных и других объектов показа. В Сочи в сезон работают более 40 экскурсионные фирмы.

Вечерний Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

- В ближайшие три года мы видим приоритетной задачей - развитие природного туризма, которая реализуется в сотрудничестве с Сочинским национальным парком и Кавказским биосферным заповедником. В частности, предполагается проработка нового туристического кольца с расширением сети пеших маршрутов в горах, протяженностью 40 км, на котором будут обустроены шесть глэмпингов и палаточных лагерей, - пояснили в Департаменте курортов и туризма администрации Сочи.

Водопады Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

Существующие маршруты Национального парка и Кавказского биосферного заповедника дополнительно будут оборудованы навигацией, местами отдыха на видовых площадках и всей необходимой инфраструктурой для отдыха на природе. Дополнительно на маршрутах будут установлены стенды с информацией об истории, флоре и фауне.

До вершин - рукой подать Фото: Виктор КЛЮШКИН

В-третьих, на курорте развиты разные виды туризма: от делового до гастрономического. Около пяти лет назад на курорте насчитывалось порядка 10 объектов сельского туризма. Сейчас их количество увеличилось почти вдвое. Это связано с тем, что все больше туристов предпочитают отдых в экологически чистой зоне.

Летний курорт Фото: Виктор КЛЮШКИН

– Агротуризм – одно из стратегических направлений нашего города и региона в целом. Здесь для туристов безусловным лидером являются гастрономические путешествия. Гости приезжают на наши сельские объекты, чтобы попробовать определенные блюда и продукты, больше узнать об особенностях их приготовления. Поэтому мы рекомендуем местным производителям расширять ассортимент своей продукции, сохраняя при этом высокий уровень ее качества, – отметил глава города Алексей Копайгородский.

Летний вечер Фото: Виктор КЛЮШКИН

Четвертая немаловажная причина - жители России могут получить скидку на отдых в Сочи. На курорте действует программа Туристического кешбэка от Ростуризма, по условиям которой туристы могут сэкономить, вернув до 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. В нынешнем сезоне специальные предложения по отдыху в Сочи предлагают 22 санатория, порядка 100 отелей и 12 туроператорских компаний.

Сочинские санатории предлагают программы реабилитации Фото: Виктор КЛЮШКИН

Специальные программы реабилитации для гостей и жителей города разработали 24 здравницы курорта. В них включены ингаляции, сухие углекислые ванны, озонотерапия, общие ванны, души, ручной массаж и другие процедуры. Продолжительность курса лечения – 14 дней.

Цветущий олеандр - одна из летний достопримечательностей курорта Фото: Виктор КЛЮШКИН

– Восстановительное лечение и программы реабилитации, которые предлагают санаторно-курортные организации нашего города, как никогда актуальны в связи с необходимостью для многих российских граждан пройти реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции. И сочинские здравницы располагают всем необходимым для восстановления утраченных сил и функций организма после перенесенного заболевания, вне зависимости от степени тяжести пережитого заболевания, – рассказала директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

Сочинская набарежная Фото: Виктор КЛЮШКИН

Пятым преимуществом Сочи можно считать курортные рынки и разнообразие ресторанов и кафе. В этом сезоне рыбные заведения курорта переживают настоящий бум, шашлык уже не в тренде. В кафе и ресторанах гости сразу пролистывают меню до букву «м»: морепродукты, морские деликатесы, мидии… Чтобы попробовать знаменитые черноморские мидии, надо простоять в очереди на набережной несколько часов. Хотя, блюдо в цене: в зависимости от веса порции и размера моллюсков - от 500 до 1500 рублей.

Начиная с майских праздников, в Сочи стартовал высокий летний сезон. В санаториях и отелях свободных номеров на эти даты уже не осталось. Самый большой спрос на объекты четыре и пять звезд. С учетом мнения туроператоров и отельеров, прогнозируется, что в этом году с мая по сентябрь Сочи примет более 4 млн. гостей. А средняя заполняемость средств размещения в пиковые даты будет достигать 98-100%.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» подробно рассказывала о плюсах и минусах отдыха в курортных поселках Сочи.