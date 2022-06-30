«Квадрат» за миллион. Риелторы рассказали, где продаются самые дорогие квартиры в Сочи

В июне 2022 года на рынке вторичной недвижимости Сочи продаются 133 квартиры со стоимостью квадратного метра выше 1 млн рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сочи - один из самых популярных курортов России. Многие жители страны присматриваются здесь к недвижимости. Россияне видят в квартирах Сочи способ заработка, например, можно сдавать жилплощадь туристам.

Есть на курорте недвижимость совсем по "космическим" ценам - по миллиону рублей за квадратный метр(!). Об этом “Комсомольской правде" - Кубань” рассказали риелторы.

В июне 2022 года на рынке вторичной недвижимости Сочи продаются 133 квартиры со стоимостью квадратного метра выше миллиона. Данный сегмент представлен на 27 улицах, переулках и бульварах курорта.

- Самый широкий выбор подобных объектов представлен на Курортном проспекте. Здесь экспонируется 20 подобных квартир, - рассказывают “КП” - Кубань” риелоторы. - Вторую строчку по количеству квартир со стоимостью квадратного метра дороже 1 млн рублей занимает улица Орджоникидзе - 19 предложений. Замыкает топ-3 улиц Сочи по количеству ультра-дорогих квартир Виноградная. Здесь в продаже находятся 14 подобных объектов.

КОНКРЕТНО ЦИФРЫ

На Курортном проспекте общая сумма всех квартир составляет более 3,4 млрд рублей. А если вы все-таки решитесь купить здесь недвижимость, то в среднем придется отдать 195 млн рублей.

На Орджоникидзе стоимость всех 19 квартир составляет 2,5 млрд рублей. За недвижимость здесь покупателю надо заплатить 135,5 млн рублей.

На Виноградной суммарная стоимость всех ультра-дорогих квартир выходит 2,57 млрд рублей. В данной локации при покупке одного объекта придется заплатить 100 млн рублей.

- Также более десяти объектов со стоимостью квадрата дороже 1 млн рублей представлено в Морском переулке. Здесь продается 11 подобных объектов. Суммарная стоимость этих объектов составляет 1,53 млрд рублей, а медианная цена составляет 88 млн рублей, - подчеркивают эксперты недвижимости.

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Правда, расположена недвижимость не в городе (подробнее)