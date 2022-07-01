300 баллов по 3 предметам: Выпускник из Краснодарского края рассказал секрет максимального балла по ЕГЭ

Евгений Шиян – выпускник СОШ №12 Белоглинского района Фото: t.me/minkovaanna23

Подходят к концу резервные дни сдачи ЕГЭ, а тем временем выпускникам озвучили все результаты основного периода. Вчерашние школьники узнали баллы за последний экзамен – информатику. После этого на Кубани стало известно имя выпускника, набравшего максимальный результат сразу по трем предметам.

Это Евгений Шиян – выпускник СОШ №12 Белоглинского района. Одиннадцатиклассник набрал 100 баллов на ЕГЭ сразу по трем предметам – русскому языку, математике и информатике. О блестящем результате выпускника сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Евгений Шиян поделился тем, что помогло ему набрать в сумме 300 баллов сразу по трем предметам. Как рассказывает выпускник, справиться с экзаменом по русскому языку помогли регулярное изучение правил, решение тестов и написание сочинений.

- Это позволяло выстроить гармоничную связь между теорией и практикой, ведь только в паре эти составляющие способны принести результат. Когда возникали вопросы или появлялись трудности, подходил к учителю русского языка, - делится трехсотбалльник.

Успеха в сдаче профильной математики он также добился благодаря регулярному и постепенному изучению теории. И, конечно же, ее применению на практике.

- Что касается ЕГЭ по математике, то весь год я учил формулы, теоремы, запоминал универсальные методы решения, сюжеты из геометрических задач. Была интенсивная подготовка в школе, дома периодически решал теорию чисел и планиметрию, - рассказывает Евгений.

Особое внимание выпускник уделял и информатике. И вот итог - третий стобалльный результат на ЕГЭ!

- Поздравляю Евгения со столь значимым достижением, желаю ему успехов и новых побед! - обратилась к выпускнику вице-губернатор Анна Минькова.

Теперь Евгения, как и тысяч других абитуриентов, ожидает поступление в вузы и начало студенческой жизни. Напомним, приемная кампания на Кубани и в других регионах страны стартовала 20 июня.

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