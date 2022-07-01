Глава Туапсинского района ушел в отставку

Виталий Мазнинов

Глава Туапсинского района Кубани ушел в отставку. Виталий Мазнинов покинул пост по собственному желанию. Решение главы муниципалитета поддержали депутаты на внеочередной 59-й сессии.

Виталия Мазнинова назначили временно исполняющим обязанности главы Туапсинского района после ухода в 2019 году Анатолия Русина. Официально он вступил в должность 28 февраля 2020 года.

В 2011 году Виталий Мазнинов назначен на пост заместителя главы Шепсинской сельской администрации Туапсинского района. С 12 июня 2015 года он исполнял обязанности главы, 13 сентября того же года был избран главой Шепсинского поселения.

О том, кто займет пост временно исполняющего обязанности главы, пока не сообщается.