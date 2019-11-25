2019-11-25T16:55:03+03:00
Политика

Глава Туапсинского района ушел в отставку

Анатолий Русин руководил муниципалитетом с 2017 года
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Глава Туапсинского района Анатолий Русин оставил свой пост. Его отставку принял губернатор региона Вениамин Кондратьев.

- Русин возглавлял муниципалитет с 2017 года. В Туапсинском районе активно развивается курортная инфраструктура. Здесь открывают социальные объекты, а также проходит ремонт учреждений культуры, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также краевые власти высоко оценили работу Анатолия Русина во время ликвидации паводка, который обрушился на муниципалитет в 2018 году. Непогода накрыла Туапсе с самого утра 24 октября. Под водой оказались десятки улиц города-курорта. На улице Уральской в водном потоке оказались маршрутка с пассажирами, на Карла Маркса водным потоком унесло холодильники, стоящие у торговых точек. По улице Горького люди пытались выловить проплывающие автомобили. Поток воды смыл даже бетонное ограждение.

Исполнять обязанности главы Туапсинского района будет Виталий Мазинов, который до сегодняшнего дня был первым заместителем Русина. Конкурс на замещение должности главы муниципалитета проведут 25 февраля 2020 года.

Стоит отметить, что ранее в центре скандала оказался мэр Туапсе 62-летний Владимир Зверев. В августе 2019 года ему официально предъявили обвинения в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Чиновника взяли под стражу по решению суда.

30 октября 2019 года суд продлил Владимиру Звереву меру пресечения в виде заключения под стражу. Как стало известно, он останется под стражей до 30 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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