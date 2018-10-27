Жители Туапсе о наводнении: Тонны воды на город и села обрушил смерч

СЕГОДНЯ 16:35 2018-10-27T16:41:26+03:00

По словам старожилов, последний раз ЧП подобного масштаба было в 1991 году [фото, видео]

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О той страшной ночи 24 октября, когда бушующие потоки воды сносили все на своем пути, сейчас жителям Черноморского побережья напоминают видео в телефоне и тонны грязи в домах. Туапсе начинает отходить от случившегося. Сейчас одноименная река вернулась в прежнее русло, но жизнь подтопленных районов наладится не скоро. На просушку домов уйдет несколько месяцев, а грядут холода.

- В 2012-м быстро стены просохли - жара тогда стояла. А сейчас хуже дела. Добраться до своего дома я до сих пор не могу. Ушла на работу в легкой куртке, а когда вернулась, уже одеть было нечего, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» жительница села Цыпка Татьяна Репина. - Страшное, конечно, это все... Хотя для меня важнее было узнать, что мой сын в детском саду жив и здоров.

А в селе Георгиевском, что находится на юге Туапсинского района, вспоминают наводнение 1991 года, когда смерч, набрав тысячи тонн воды, обрушился в горах возле поселка Кирпичный и, как наждак, смел все на своем пути вплоть до Туапсе.

Вода смыла потоками воды дома.

- В 91-м потоп начался рано утром. Мы видели, что происходит. Потоки воды были сумасшедшие, - вспоминают старожилы села. - Тогда жертв было много, 27 человек погибли.

Синоптики говорят, что причиной наводнения в 2018 году стало глобальное потепление. Огромный урон Туапсинскому и Апшеронскому районам нанес циклон, который сформировался над Атлантикой и прошел через Европу. На его южной границе 24-25 октября оказалось побережье Черного моря. Сильный ветер и ливни обрушились и на горные районы, которые вплотную примыкают к берегу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/675182" frameborder="0"></iframe> Такого потопа Краснодарский край не видел 30 лет.Стихия накрыла около 30 населенных пунктов. Затоплены тысячи домой, люди лишились крова. Наиболее пострадали Туапсинский и Сочинский районы

Однако жители Туапсе уверены, что всему виной был смерч.

- Раньше водяные вихри, которые образовываются в море, разбивала специальными пушками воинская часть, что стояла в городе. Но в 90-х ее расформировали, после этого и начались наши беды, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» пострадавшая от наводнения жительница Туапсе Жанна Евсюкова. - Говорят, что это ливневые воды. Как дожди могут в одночасье затопить дома? Конечно, это был смерч. Как раз незадолго до стихии было тепло, а потом резко похолодало. Вот воронка и образовалась, а потом резко обрушила тонны воды на город и села.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/674821" frameborder="0"></iframe> Потоп в Туапсе. Видео.Люди ходят в воде по пояс: за-за обильных осадков река Туапсе вышла из берегов

Паводок затопил почти две тысячи домов. В Туапсе от стихии пострадали сотни людей. Больше всего не повезло тем, кто живет на улице Деповской, которая находится в низине. Потоки воды стекались именно сюда.

Многоквартирный дом на улице Деповская, 9 был затоплен за считанные минуты. Уровень воды в квартирах на первом этаже достигал полутора метров. Во дворе и того хуже - почти 1,7 метров. Хозяева жилья в ледяной воде спасали документы и ценные вещи.

Уровень воды в квартирах на первом этаже достигал полутора метров.

- Я в квартире живу с мамой, братом и пятилетним сынишкой. Когда все произошло, мой ребенок был в детском саду. С того момента домой он не возвращался. Я боюсь ему показывать то, во что превратился наш дом, - рассказывает Елена Иванова. - Сейчас мы в гостинице живем, но понятно - здесь мы пробудем недолго. Куда нам идти потом не знаю, денег, на то, чтобы восстановить жилье нет, выплат нам просто не хватит.

В Туапсе Елена вместе с семьей переехала в 1994 году с острова Шикотан, спасаясь от 10-балльнего землетрясения.

Квартира Елены до и после наводнения.

- В этой квартире пережила семь наводнений за 18 лет. Я потеряла надежду на «сухое» будущее, - продолжает Елена. - Квартиру невозможно продать, как только потенциальные покупатели узнают о том, что дом в зоне подтопления находится, исчезают. А промолчать и не предупредить об этом людей, не могу - это вообще уголовное дело. В местную администрацию мы тоже обращались с просьбой о переселении, но получили отказ.

«Комсомольская правда» - Краснодар следит за развитием событий, последние новости, репортажи наших корреспондентов, фото и видео из зоны стихийного бедствия смотрите в нашей онлайн-трансляции.

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