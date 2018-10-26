2018-10-26T14:33:55+03:00
Происшествия

В Туапсинском районе во время наводнения пропал парень

Его унесло потоком воды
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban
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Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краюФото: ГУ МВД по Краснодарскому краю
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В дежурную часть полиции по Туапсинскому району обратился житель села Цыпка и рассказал, что его приятеля по имени Александр смыло потоком воды. 23-летний молодой человек во время атаки стихии был на пасеке в районе села.

Правоохранители ведут поиски. Пока результата нет.

- Приметы разыскиваемого Некрасова Александра Александровича: славянской внешности, волосы черного цвета, короткие, рост около 185 сантиметров, плотного телосложения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. – Был одет в олимпийку светло-зеленого цвета с капюшоном, черные трико, серые кроссовки с белой подошвой.

В случае если кому-либо станет известно о местонахождении разыскиваемого просьба сообщить в дежурную часть по телефонам: 102, 8 (86167) 2-28-40 или любому сотруднику полиции.

«Комсомольская правда» - Краснодар следит за развитием событий, последние новости, репортажи наших корреспондентов, фото и видео из зоны стихийного бедствия смотрите в нашей онлайн-трансляции.

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