2018-10-27T05:54:14+03:00
Происшествия

Поехали!: Транспортная блокада Сочи снята

Корреспондент "Комсомольской правды" одним из первых проехал по разрушенному наводнением мосту
Евгения ОСТРАЯ
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25 октября стихия разрушила мост в Макопсе, по которой идет федеральная трасса Джубга–Сочи – единственная наземная транспортная артерия, ведущая в город. Фото: Упрдор «Черноморье»25 октября стихия разрушила мост в Макопсе, по которой идет федеральная трасса Джубга–Сочи – единственная наземная транспортная артерия, ведущая в город. Фото: Упрдор «Черноморье»
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15-километровая пробка на федеральной трассе Джубга- Сочи сдвинулась с места ровно в 5 часов утра 27 октября. Здесь у поселка Магри грузовики и легковушки со всей России простояли почти двое суток. Единственный транспортный путь в Сочи - мост через реку Макопсе - рухнул под напором стихии 24 октября. На горные районы Краснодарского края выпала двухмесячная норма осадков.

Ремонт моста вёлся круглосуточно. Фото: Росавтодор

Ремонт моста вёлся круглосуточно. Фото: Росавтодор

- Смелее, смелее, - "говорящая" машина с мигалками призывала быстрее преодолевать заветные километры через восстановленный дорожниками мост.

Скромная горная река Макопсе за несколько часов превратилась в неуправляемую стихию, сметающую на своем пути все. Фото: Росавтодор

Скромная горная река Макопсе за несколько часов превратилась в неуправляемую стихию, сметающую на своем пути все. Фото: Росавтодор

Сначала через Макопсе, эдакий Рубикон для тысяч россиян, полицейские пустили поток со стороны курортного города. Количество машин здесь ничуть не уступало 15-километровой пробке, образовавшейся на другом ее бберегу.То, чего ждали двое суток пассажиры и водители автобусов, грузовиков и легковушек, преодолели за несколько минут. Транспортная блокада Сочи закончилась.

«Комсомольская правда» - Краснодар следит за развитием событий, последние новости, репортажи наших корреспондентов, фото и видео из зоны стихийного бедствия смотрите в нашей онлайн-трансляции.

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