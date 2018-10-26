2018-10-26T22:46:53+03:00
Происшествия

Туапсе приходит в себя после наводнения… и готовится к новому

Жители некоторых улиц не в первый раз покидают свои дома
Артём ГНАТЕНКОЕвгения ХИЛЬКО
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краюФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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Только сейчас, спустя почти три дня после паводка, погода в Туапсе начала налаживаться. Грозовые тучи висят лишь над горами, дожди прекратились. Жители Туапсе вздыхают с облегчением - большая вода ушла.

Одноименная река еще недавно бурным потоком сносила все на своем пути, включая мосты, дороги, машины и людей. Некоторым удалось уцелеть, лишь вцепившись в железнодорожный светофор. Сейчас река Туапсе вернулась в прежнее русло, но жизнь подтопленных районов наладится не скоро - на просушку домов уйдет несколько месяцев.

- Ах, если бы такая беда с нами была впервые! - с грустью в голосе говорит пострадавшая от наводнения жительница Туапсе Жанна Евсюкова. - Переживали мы наводнения и не раз. Помним, как в 2014-м нас топило, как в 2010-м все оказалось под водой. Застраховать свое жилье не можем. Как только наш адрес услышат, сразу говорят: "О, зона подтопления - не страхуем”.

На восстановление уйдут месяцы Фото: Елена Иванова

На восстановление уйдут месяцы Фото: Елена Иванова

Многие подтопленцы уже привычно переехали из своих домов в гостиницу. Здесь они смогут пробыть до 10 дней. Семьи обеспечивают трехразовым питанием.

Свет в домах жителей Туапсе появился 26 октября, питьевую воду развозят по адреса дважды в день, но желающих настолько много, что цистерна разливается по ведрам и канистрам за 20 минут.

Благо работают магазины, цены на питьевую воду не подняли - около 50 рублей за пять литров.

Сейчас у потопленцев одна забота - восстановить жилье и вернуть уют, некогда царивший в доме. Вот только многие не знают, когда смогут вернуться в свое жилье.

- Когда начало топить наши дома, мы забрались на горку. Поток просто сносил все на своем пути, - рассказывает жительница села Георгиевское Анна Журавских. - Сейчас живем в двухэтажное доме, к счастью, второй этаж не затопило. У родителей дома - болото, даже заходить туда боимся.

Многие из жителей “зоны подтопления” уже знают как быть дальше. Нужно расчистить дома, получить материальную помощь, просушить стены, сделать ремонт… и ждать нового наводнения. Продать недвижимость здесь невозможно, а в возможность расселения здесь уже никто и не верит.

«Комсомольская правда» - Краснодар следит за развитием событий, последние новости, репортажи наших корреспондентов, фото и видео из зоны стихийного бедствия смотрите в нашей онлайн-трансляции.

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