Синоптики: Причиной наводнения в Краснодарском крае стало глобальное потепление

СЕГОДНЯ 16:30 2018-10-26T16:35:47+03:00

Специалисты говорят, что с каждым годом удары стихии становятся все мощнее

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О надвигающейся непогоде на Туапсинский район синоптики сообщили 23 октября. В этот же день вышло экстренное предупреждение, которое рассылали на мобильные телефоны местным жителям.

- Это предупреждение было особенным. Прогнозировался подъем уровня воды в реках до опасных отметок, - рассказывает главный синоптик Кубани Андрей Бондарь.

По словам специалиста, огромный урон Туапсинскому и Апшеронскому районам нанес циклон, который сформировался над Атлантикой и прошел через Европу. На его южной границе 24-25 октября оказалось побережье Черного моря. Сильный ветер и ливни обрушились и на горные районы, которые вплотную примыкают к берегу.

- К сожалению, подобные явления не редки в Краснодарском крае, такое случается как минимум раз в три-четыре года. Мы можем вспомнить страшное наводнение в Крымске в 2012 году, подтопление Новомихайловского, Геленджика, Новороссийска за последние несколько лет, - говорит Бондарь.

При этом, он отметил, что с такой интенсивностью дождь не лил в этих районах никогда.

- За сутки на метеостанции Горная в Туапсинском районе выпало 320 мм осадков. Для сравнения, на равнинной части Краснодарского края это полугодовая норма, - говорит Бондарь. - В горах норма выше, но это очень высокая интенсивность, близкая к абсолютным рекордам.

В Туапсе же осадков было не так много, но ливни стекали с гор по ручьям и склонам, объединялись и превращались в мощный поток, который нес через город в море все, что попадалось ему на пути.

Синоптики говорят, что год от года удары стихии становятся все мощнее. Это происходит по всей планете и связано с глобальным изменением климата.

- Энергия метеопроцессов постоянно увеличивается, циклоны становятся все интенсивнее и разрушительнее. В метеорологическом сообществе это связывают с глобальным влиянием человека на климат, - пояснил начальник Краснодарского гидрометеоцентра.

За сутки в Туапсинском районе выпало больше осадков, чем в 2012 году в Крымске (тогда было 253 мм). Страшно представить, что произошло, если бы повторились ошибки того наводнения.Уроки Крымска были извлечены.

Экстренное предупреждение получило на мобильные большинство жителей, в селах и городах выли сирены. В этот раз в зоне бедствия оказались почти 30 населенных пунктов, пострадали дома шести тысяч человек.

– Хочу отметить, что обстановка в районе в целом остается стабильной, все системы оповещения сработали заблаговременно, – заметил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

После наводнения в Крымске почти на всех реках края, которые могут нести угрозу для жителей, установлены автоматические датчики, которые следят за уровнем воды и передают информацию в местные диспетческие службы.

- Эта система находится на балансе муниципалитетов. Им не нужно было ждать от нас информацию о подъеме уровня воды. В диспетчерских службах все данные получали оперативно. Думаю, это тоже сыграло важную роль, - рассказал Андрей Бондарь.

«Комсомольская правда» - Краснодар следит за развитием событий, последние новости, репортажи наших корреспондентов, фото и видео из зоны стихийного бедствия смотрите в нашей онлайн-трансляции.

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