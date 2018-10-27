Жительница села в Туапсинском районе: Наш дом топит третий раз, выплаты выбиваем через суд

СЕГОДНЯ 08:59 2018-10-27T10:43:10+03:00

Анна Журавская надеется на помощь властей, но пока начала восстанавливать дома сама [фото]

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- Ну что, Кать, как дом ваш? - впервые после наводнения встретились в магазине две соседки.

- Потрепало его, конечно. Первый этаж, считай, потеряли. Но в 91-м, мама говорит, было хуже, так что нам еще повезло, - с оптимизмом в голосе отвечает женщина.

Маленькое село Георгиевское в южной части Туапсинского района до сих пор обессточено. Свет в окнах домов горит лишь у тех, кто в свое время купил генератор. На всякий пожарный. В этом поселении такие случаи не редкость - от удара стихии местные жители страдают чаще, чем соседи.

Вода смыла потоками воды дома.

- Дело в том, что Георгиевка (так местные называют село - Авт.), расположена в низине. Село на две части рубит река Малое Псеушхо. В засуху она больше на ручей похожа, но стоит только пойти дождям - поднимается прямо на глазах, - рассказывает мужчина в клетчатой рубашке и резиновых сапогах.

В засуху речка не выглядит устрашающей.

Разбушевалась речушка и в этот раз. Мощный поток воды сносил машины, размывал дороги и мосты. В первый день село было отрезано от «большой земли». Чего говорить, местные жители оказались в заложниках у стихии.

Некоторые в свое жилье не могут попасть до сих пор.

- Мост, который на правый берег ведет, накренился. Когда спасатели приехали, сказали, что лучше не ездить по нему, от греха подальше, - советует продавец местного продуктового магазина Анна. - Но жить как-то надо. Потому переходим его аккуратно на «своих двоих».

Местные жители оказались в заложниках у стихии.

Вечером в селе хоть глаз выколи. Селяне уверено шагают по лужам к своему дому в полной темноте. Ноги сами помнят эту дорогу.

Неподалеку от главной улицы Олимпийской замечаю дом, из трубы которого идет дым. Именно здесь вместе с семьей сейчас ютится Анна Журавская. На первом этаже небольшой постройки сухо и тепло.

Мокрые следы до сих пор напоминают о страшном паводке.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Вместо люстры налобный фонарик, вместе обогревателя - русская печь. На стенах - удручающее зрелище. Штукатурка дала трещину, мокрые следы до сих пор напоминают о страшном паводке.

Уровень воды в доме был около полутора метров.Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Страху мы натерпелись, конечно. Когда все началось, я лишь успела схватить документы. Благо сложены были в папке, - рассказывает женщина в резиновых сапогах. - Забрались мы на горку и оттуда наблюдали, как вода идет. Полутораметровых заборов не было видно.

К ним, как и многие другим пострадавшим, комиссия по оценке ущерба уже приходила.

- Отругали нас, что мы весь ил вымыли с первого этажа. Ну а что нам было делать? Сидеть и мерзнуть от сырости? - продолжает Анна. - Эта постройка у нас двухэтажная, благо, только первый этаж пострадал, наверху - мы спим. А живем мы вообще в доме моих родителей, в двух кварталах отсюда. Но там болото... Руки еще не дошли там убраться.

В том доме Анна вместе с семьей живет больше 14 лет. За это время они пережили три наводнения. Вот только обещанные пострадавшим выплаты видели не всегда.

- В 2010 году был паводок, тогда деньги мы получили, к счастью. 60 тысяч что ли, их, конечно, не хватило, чтобы дом восстановить. Свои добавляли еще. А вот в 2012-м все делали за свой счет - судились даже, но в выплатах нам отказали, - говорит Анна Журавская.

В ночь с 21 на 22 августа наводнение затопило поселок Новомихайловский, села Пляхо, Лермонтово и Тенгинка. Задела вода и дома в селе Георгиевское.

- В прихожей был 21 сантиметр воды вместе с илом, а в столовой и в гостиной более 60 сантиметров. Вода пошла снизу, выдавив доски на полу. Пострадали и соседние дома, но они не обращались в администрацию за помощью, у них просто первые этажи не жилые, - говорила на судебном заседании в 2013-м году мама Анны Татьяна Журавская. - Наш дом не застрахован. Обращались в администрации Георгиевского сельского поселения и Туапсинского района с заявлением о выплате, но компенсацию так и не выдали.

А причина отказа оказалась до боли циничной - «ваш дом в зону ЧС не попал». Семья компенсацию на всех, кто был прописан в доме не просила. По документам там значились восемь человек - Анна и двое ее детей, сестра и двое ее детей, а также родители. Получив отказ в суде, семья смирилась. Татьяна Журавская взяла кредит на 150 тысяч рублей на ремонт дома. Поклеили свежие обои, заменили пол. И вот снова пришла беда.

Пытались семья как-то дом продать, да тщетно все. Люди, узнав о том, что подтопления в этот районе бывают часто, разворачиваются и уезжают. И даже хорошая скидка их не удерживает.

- В этот раз тоже хотим получить выплаты, но надеемся только на себя, - говорит Анна. - Жить как-то надо продолжать.

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