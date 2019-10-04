Главе Туапсе Владимиру Звереву продлили меру пресечения

Туапсинский городской суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу мэру курорта Владимиру Звереву. Как стало известно, под стражей он останется до 30 октября.

А тем временем следователи выясняют наличие всех эпизодов преступления в период нахождения Владимира Зверева в кресле градоначальника. Напомним, мэра Туапсе задержали 8 августа. Сразу после этого администрация города опровергла информацию об этом, но спустя сутки сообщение удалили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="560" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/724943" frameborder="0"></iframe> Видео допроса главы Туапсе Владимира Зверева.

В это же время то, о чем так много говорили в кулуарах, официально подтвердили в СК. В отношении 62-летнего Владимира Зверева возбудили уголовное дело. Причем это сделал лично руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко.

По версии следствия, в мае к главе Туапсе обратился местный предприниматель и попросил выдать ему в аренду на 49 лет участок.

- Глава городского поселения знал, что оснований для выделения участка без проведенных торгов не имеется. Однако, выходя за пределы своих полномочий, он издал постановление о выделении мужчине в аренду земельного участка, расположенного в Туапсе, - поясняют в СУ СК по Краснодарскому краю.

А в постановление главы, которое, собственно, и предоставляло право бизнесмену на заключение договора аренды, были внесены ложные сведения о решении Туапсинского горсуда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/726359" frameborder="0"></iframe> Арест мэра Туапсе.

16 августа чиновнику официально предъявили обвинения. Следователи заявляют, что располагают всеми доказательствами вины Зверева, предоставленными оперативниками ФСБ.

А в это время в Сети появилась петиция в защиту мэра. Ее автор - Галина Джигун, которая руководила городом с 1996 по 2004 годы.

- Жители Туапсе до сих пор не могут поверить в случившееся. Они видели в Владимире Звереве настоящего хозяина города, - говорится в петиции. - Сейчас его перевели на специальный режим пребывания в СИЗО (для особо опасных преступников). Он максимально изолирован не только от родственников и адвоката, но и от других арестантов. При этом он не препятствует следственным действиям. Человеку 62 года и его обвиняют в том, что он всего лишь поставил подпись в каком-то документе.

Стоит отметить, что петиция была создана 5 дней назад, однако подписали ее всего 292 человека.

Ранее в Сети появилось видео задержания чиновницы прямо во время совещания в Туапсе. В зале присутствовали более 40 человек, когда на чиновницу надели наручники. Как позже выяснилось, речь шла о начальнике отдела имущественных и земельных отношений администрации города. Ранее на нее возбудили уголовное дело. Подозреваемую заключили под стражу.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Мэру Туапсе предъявили обвинения в служебном подлоге

62-летнему главе Туапсе Владимиру Звереву предъявили обвинения. Ему вменяется превышение должностных полномочий и служебный подлог (ч.2 ст.286, ч.2 ст.292, ч.1 ст.292 УК РФ). Чиновник взят под стражу по решению суда (читайте далее)

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В Сети появилось видео задержания чиновницы прямо во время совещания в Туапсе

Произошло это еще в июле 2019 года. Женщину задержали прямо во время совещания в мэрии. В зале присутствовали более 40 человек, когда на чиновницу надели наручники.

Напомним, фигурантами уголовного дела стали начальник «Управления земельных ресурсов» и руководитель отдела муниципальных и земельных отношений администрации (продолжение)