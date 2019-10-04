2019-10-04T09:24:54+03:00
Происшествия

Главе Туапсе Владимиру Звереву продлили меру пресечения

А в это время в Сети появилась петиция в защиту мэра [видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Владимир Зверев.Владимир Зверев.
Изменить размер текста:

Туапсинский городской суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу мэру курорта Владимиру Звереву. Как стало известно, под стражей он останется до 30 октября.

А тем временем следователи выясняют наличие всех эпизодов преступления в период нахождения Владимира Зверева в кресле градоначальника. Напомним, мэра Туапсе задержали 8 августа. Сразу после этого администрация города опровергла информацию об этом, но спустя сутки сообщение удалили.

Видео допроса главы Туапсе Владимира Зверева.

В это же время то, о чем так много говорили в кулуарах, официально подтвердили в СК. В отношении 62-летнего Владимира Зверева возбудили уголовное дело. Причем это сделал лично руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко.

По версии следствия, в мае к главе Туапсе обратился местный предприниматель и попросил выдать ему в аренду на 49 лет участок.

- Глава городского поселения знал, что оснований для выделения участка без проведенных торгов не имеется. Однако, выходя за пределы своих полномочий, он издал постановление о выделении мужчине в аренду земельного участка, расположенного в Туапсе, - поясняют в СУ СК по Краснодарскому краю.

А в постановление главы, которое, собственно, и предоставляло право бизнесмену на заключение договора аренды, были внесены ложные сведения о решении Туапсинского горсуда.

Арест мэра Туапсе.

16 августа чиновнику официально предъявили обвинения. Следователи заявляют, что располагают всеми доказательствами вины Зверева, предоставленными оперативниками ФСБ.

А в это время в Сети появилась петиция в защиту мэра. Ее автор - Галина Джигун, которая руководила городом с 1996 по 2004 годы.

- Жители Туапсе до сих пор не могут поверить в случившееся. Они видели в Владимире Звереве настоящего хозяина города, - говорится в петиции. - Сейчас его перевели на специальный режим пребывания в СИЗО (для особо опасных преступников). Он максимально изолирован не только от родственников и адвоката, но и от других арестантов. При этом он не препятствует следственным действиям. Человеку 62 года и его обвиняют в том, что он всего лишь поставил подпись в каком-то документе.

Стоит отметить, что петиция была создана 5 дней назад, однако подписали ее всего 292 человека.

Ранее в Сети появилось видео задержания чиновницы прямо во время совещания в Туапсе. В зале присутствовали более 40 человек, когда на чиновницу надели наручники. Как позже выяснилось, речь шла о начальнике отдела имущественных и земельных отношений администрации города. Ранее на нее возбудили уголовное дело. Подозреваемую заключили под стражу.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Мэру Туапсе предъявили обвинения в служебном подлоге

62-летнему главе Туапсе Владимиру Звереву предъявили обвинения. Ему вменяется превышение должностных полномочий и служебный подлог (ч.2 ст.286, ч.2 ст.292, ч.1 ст.292 УК РФ). Чиновник взят под стражу по решению суда (читайте далее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сети появилось видео задержания чиновницы прямо во время совещания в Туапсе

Произошло это еще в июле 2019 года. Женщину задержали прямо во время совещания в мэрии. В зале присутствовали более 40 человек, когда на чиновницу надели наручники.

Напомним, фигурантами уголовного дела стали начальник «Управления земельных ресурсов» и руководитель отдела муниципальных и земельных отношений администрации (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Психиатр о нападении на полковника СК: У нас никто не имеет право контролировать психбольного, пока не произойдет что-то ужасное
Специалист рассказал "КП", почему психически нездоровые люди могут годами скрываться от контролирующих органов и свободно перемещаться по стране
«Мажор на BMW два часа убегал от патрульных по дворам»: В Москве задержали сына топ-менеджера известной компании
Машину 25-летнего Алана Ибрагимова заблокировали на Беломорской улице - чтобы достать парня и его приятеля, полицейским пришлось разбить окно [видео]
«Сказала, что муж украл все деньги»: подруга Елены Ищеевой подставила ее супруга на 3 миллиона рублей
Дизайнер Анна Гутлина рассказала, как муж ворвался к ней ночью и забрал украшения и ценности стоимостью несколько миллионов рублей. После чего попросила в долг
Новости 24
В Новороссийске пройдет персональная выставка Ивана Сыромолотова
В порту Тамань Владимир Путин проведет совещание
В Сочи на средства от курортного сбора на пляжах установят спортивные комплексы
В Анапе пьяный водитель скрылся с места ДТП
В Краснодаре торговый центр пошел под снос
В Краснодаре шестеро приезжих организовали незаконное казино
В Краснодаре злоумышленница обманула знакомых на 37 миллионов рублей
Банкоматная сеть ВТБ станет полностью бесконтактной
В Краснодаре снесли последний из 33 незаконных ларьков
В Краснодаре бариста-стажер украл из кассы кафе 5 тысяч рублей
"Краснодар Водоканал" предупреждает о снижении давления на сетях водопровода
В Сочи пройдет краевой турнир по дзюдо
В Краснодаре в ТРЦ «Галерея» произошел пожар
В Лабинске оператора цеха на 5-метровой высоте затянуло в бетономешалку
В Краснодаре пройдет международная стендап-битва ученых Science Slam
На Кубани мужчина угнал машину соседа и попал на ней в ДТП
МВД и уполномоченный по защите прав предпринимателей будут работать сообща
Шесть предпринимателей вышли из-под стражи после внесения поправок в УПК России
Администрации Краснодара вынесли предупреждение о нарушении федерального закона
В Краснодаре задержали цыганку, которая развела жительницу Саранска на деньги
В Краснодаре проходит фестиваль «Палитра лиц»
Выставка «Перечитывая Бродского» открылась в Сочи
Курорты Краснодарского края представят свой потенциал на международной выставке
В Краснодаре строят лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы
Кубанский спортсмен взял «серебро» чемпионата мира по легкой атлетике
На «Кубанской Ярмарке» более 20 промпредприятий представили свою продукцию
15 сотрудников кубанского Минздрава наказали за недостоверные сведения о доходах
Бывший глава Белореченского района стал мэром Ялты
В Краснодаре ограничат движение на участке улицы Захарова