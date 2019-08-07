В Сети появилось видео задержания чиновницы прямо во время совещания в Туапсе
В социальных сетях появился ролик задержания чиновницы в администрации Туапсе. Как удалось узнать «КП» - Кубань», на видео начальник отдела имущественных и земельных отношений, в отношении которой возбудили уголовное дело.
Произошло это еще в июле 2019 года. Женщину задержали прямо во время совещания в мэрии. В зале присутствовали более 40 человек, когда на чиновницу надели наручники.
Напомним, фигурантами уголовного дела стали начальник «Управления земельных ресурсов» и руководитель отдела муниципальных и земельных отношений администрации.
В Туапсе чиновницу арестовали прямо на совещании Видео: vk.com/gazetavashgolos.
По данным следствия, чиновники договорились получить у туапсинца деньги. Заплатить им он должен был за незаконные действия по подготовке проекта об утверждении схемы участка с увеличенной площадью.
- Управление земельных ресурсов реализует полномочия администрации в области земельных отношений на территории Туапсе, - сообщали «КП» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Специалист подготавливает проект постановления администрации и впоследствии передает его на согласование и регистрацию.
В итоге свой план они реализовали. Руководитель «Управления земельных ресурсов» пообещал помочь, но за деньги. Мужчина, правда, взятку давать не стал, и заявил в правоохранительные органы.
- 17 июня 2019 года начальник управления земельных ресурсов встретился с заявителем и получил от последнего 200 тысяч рублей, - добавляют в СУ СК по региону. - Часть суммы оставил себе, а оставшуюся в размере 150 тысяч рублей передал 19 июня 2019 года начальнику отдела администрации Туапсе.
Позже стало известно, что начальник отдела муниципальных и земельных отношений администрации Туапсе получила от местного жителя за согласование проекта постановления главы администрации по утверждению схемы земельного участка 80 тысяч рублей.
Подозреваемую заключили под стражу. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»