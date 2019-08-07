2019-08-07T14:01:45+03:00
Происшествия

В Сети появилось видео задержания чиновницы прямо во время совещания в Туапсе

Речь идет о начальнике отдела имущественных и земельных отношений администрации города [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Сейчас чиновница находится под стражей.Сейчас чиновница находится под стражей.
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В социальных сетях появился ролик задержания чиновницы в администрации Туапсе. Как удалось узнать «КП» - Кубань», на видео начальник отдела имущественных и земельных отношений, в отношении которой возбудили уголовное дело.

Произошло это еще в июле 2019 года. Женщину задержали прямо во время совещания в мэрии. В зале присутствовали более 40 человек, когда на чиновницу надели наручники.

Напомним, фигурантами уголовного дела стали начальник «Управления земельных ресурсов» и руководитель отдела муниципальных и земельных отношений администрации.

В Туапсе чиновницу арестовали прямо на совещании Видео: vk.com/gazetavashgolos.

По данным следствия, чиновники договорились получить у туапсинца деньги. Заплатить им он должен был за незаконные действия по подготовке проекта об утверждении схемы участка с увеличенной площадью.

- Управление земельных ресурсов реализует полномочия администрации в области земельных отношений на территории Туапсе, - сообщали «КП» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Специалист подготавливает проект постановления администрации и впоследствии передает его на согласование и регистрацию.

В итоге свой план они реализовали. Руководитель «Управления земельных ресурсов» пообещал помочь, но за деньги. Мужчина, правда, взятку давать не стал, и заявил в правоохранительные органы.

- 17 июня 2019 года начальник управления земельных ресурсов встретился с заявителем и получил от последнего 200 тысяч рублей, - добавляют в СУ СК по региону. - Часть суммы оставил себе, а оставшуюся в размере 150 тысяч рублей передал 19 июня 2019 года начальнику отдела администрации Туапсе.

Позже стало известно, что начальник отдела муниципальных и земельных отношений администрации Туапсе получила от местного жителя за согласование проекта постановления главы администрации по утверждению схемы земельного участка 80 тысяч рублей.

Подозреваемую заключили под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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