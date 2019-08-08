В Туапсе задержали главу города
62-летний глава Туапсе Владимир Зверев задержан. Об этом «КП» - Кубань» сообщил источник в правоохранительных органах.
В распоряжении «Комсомольской правды» - Кубань» оказался протокол задержания, который был составлен утром 8 августа в присутствии адвоката мэра.
Протокол задержания главы Туапсе
На данный момент Владимир Зверев имеет статус подозреваемого, однако, к какому именно преступлению он причастен, пока не раскрывается. От официальных комментариев представители СК воздерживаются.
Стоит сказать, что ранее в соцсетях появлось видео, на котором допрашивают человека, похожего на мэра. В ролике мужчина называет свое полное имя - Владимир Константинович Зверев, а также дату рождения.
Видео допроса человека, похожего на главу Туапсе Владимира Зверева.
Сразу после этого администрация Туапсе опровергла информацию о задержании главы города. В сообщении, размещенном на официальном сайте мэрии говорилось о том, что 7 августа Владимир Константинович выезжал в Кропоткин. Там он вместе с руководителем отдела ЖКХ Евгением Чернышовым и начальником МБУ «Благоустройство города Туапсе» Евгением Шиловым занимался решением вопроса приобретения специальной дробилки для веток и крупногабаритного мусора. Вечером он вернулся в Туапсе. Однако позже сообщение было удалено.
Кстати, ранее в Сети появилось видео задержания чиновницы прямо во время совещания в Туапсе. В зале присутствовали более 40 человек, когда на чиновницу надели наручники. Как позже выяснилось, речь шла о начальнике отдела имущественных и земельных отношений администрации города. Ранее на нее возбудили уголовное дело. Подозреваемую заключили под стражу.
Напомним, Владимир Зверев сменил на посту Александра Чехова. 8 декабря 2017 года бывшего главу Туапсе скрутили в аэропорту Краснодара, когда он собирался вылететь в Москву. При задержании у него был пакет, в котором якобы находилась крупная сумма денег. Спустя несколько дней его отпустили. Однако позже стало известно, что Чехов покинул пост по собственному желанию.
СПРАВКА «КП»
61-летний Владимир Зверев родился в станице Новопашковской, Крыловского района. С 2001 по 2007 год работал заместителем гендиректора ВДЦ «Орленок». В 2007-2008 годах был замглавы Туапсе, с мая 2008 по июнь 2009 года занял должность мэра города.
Позже он руководил ФГУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов государственных органов Российской Федерации Управления делами Президента РФ». С 2015 года был заместителем гендиректора ООО«Регионмонтажспецстрой».
Женат. У него две дочери, внук и две внучки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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