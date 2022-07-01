Почти 100 «квадратов». Риелторы рассказали, сколько стоит самый дорогой дом в Красной Поляне

Интересоваться объектами в горах стали почти на 19% больше Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Недвижимость в Сочи пользуется все большим спросом. Это связано с тем, что многие люди сейчас работают на удаленке. Россияне хотят жить близко к морю. А некоторые мечтают о своем домике в горах. Эксперты недвижимости рассказали “КП” - Кубань” о ценах на квартиры и частные дома в Красной Поляне.

Так, в данном районе спрос на недвижимость впервые вырос в 2022 году. Интересоваться объектами в горах стали почти на 19% больше по сравнению с апрелем.

- Это первый рост числа запросов с начала текущего года. Так, до этого количество запросов снижалось на протяжении трех месяцев подряд, - рассказывают риелторы.

При этом, если сравнивать с 2021 годом, спрос на недвижимость в Красной Поляне сократился на 22,78%. Кроме того, среднемесячное количество запросов на покупку жилья в горном кластере в 2022 году оказалось на 17,49% ниже, чем аналогичный показатель за прошлый год.

КОНКРЕТНО ЦИФРЫ

В июне 2022 года самый дорогой частный дом в Красной Поляне выставлен на продажу за 1 млрд рублей. Этот бюджет позволит приобрести особняк площадью 927 кв. м. на участке площадью более 1 га.

Самый дорогой апартамент в этой же локации оценивается сегодня 97,2 млн рублей. За данную сумму покупатель сможет купить 4-комнатный объект. Площадь квартиры составляет 162 “квадрата”.

Ранее сообщалось, где продаются самые дорогие квартиры в Сочи. На одном из проспектов недвижимость в среднем стоит 195 млн рублей.