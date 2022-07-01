Связывал дочерей веревкой в хлеву. Следком займется расследованием дела об издевательствах над четырьмя детьми на Кубани

В таких условиях жили дети. Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Многодетная семья из Отрадненского района давно нажила дурную славу. Отец многочисленного семейства Чернышовых (фамилия изменена по требованию законодательства) регулярно прикладывался к бутылке. А после – зверел на глазах. Он избивал детей, кидался с кулаками на жену, мог выгнать их в хлев. Там они и спасались от домашнего тирана и пьяницы. Стелили на пол матрас, брали грязное одеяло и ждали, когда глава семьи отойдет. В последний раз Чернышов и вовсе связал дочерей 12 и 14 лет веревкой.

Ужасное отношение к детям возмутило соседей. Они пошли в правоохранительные органы. Там выяснилось, что проблемную семью, раньше стоявшую на учете, почему-то сняли с контроля. Все эти факты не остались без внимания сотрудников прокуратуры.

- Прокуратура Отрадненского района провела проверку обоснованности снятия территориальным управлением социальной защиты населения с межведомственного учета семьи, находившейся в социально опасном положении, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ведомства.

В отношении 57-летнего отца было возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с детьми. Сейчас оно передано из полиции в следственный комитет Краснодарского края.

- По указанию руководителя краевого СУ Андрея Маслова следователями инициирован вопрос об изъятии из органов полиции данного уголовного дела и передаче его для дальнейшего расследования в следственные органы регионального управления СКР, - рассказали в пресс-службе СУ СК по региону. - В ходе следствия также будет дана объективная правовая оценка контрольным органам, а также изучены условия жизни и воспитания детей.

Сейчас все четверо детей находятся в учреждениях социальной защиты под присмотром специалистов.