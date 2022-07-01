Опасны для аллергиков. В Анапе нашествие божьих коровок

Божьи коровки беспокоят туристов. Фото: скриншот.

Помните детскую болталку-закличку – «Божья коровка, улети на небо»? Так вот, божья коровка не летит на небо, она летит в Анапу! Мириады ярко-красных в черную крапинку насекомых обрушились на черноморский курорт. Назойливые букашки лезут везде – в глаза, рот, ими усыпаны полотенца, лежаки и тела отдыхающих!

- Это красиво со стороны, но находиться в такой обстановке не очень приятно! А на Центральном пляже их мало, всего пять штучек видел! - туристы делятся эмоциями и секретными местами, где можно принять солнечные ванны без неприятного соседства.

Биологи уже объяснили – на кубанском курорте отметились семиточечные коровки. На спинках у них семь точечек – по три на каждом крылышке и еще одно общее. Это не инвазивный вид, а местный, который всегда обитал в Краснодарском крае. Просто в этом году погодные условия для популяции насекомых сложились самым благоприятным образом.

- В природе случаются различные волны численности у большинства животных. Только каждый год они проявляются в большей или меньшей степени. С начала весны наблюдалось активное размножение тли, а это основной корм личинок божьих коровок. Весна наступала медленно. Вот эти все факторы и способствовали тому, что практически все личинки смогли выжить, - прокомментировал божьекоровистое нашествие «КП» - Кубань» член экологического совета при губернаторе региона Вениамин Голубитченко.

Больше всего страдают отдыхающие на пляжах анапского поселка Витязево. Фотографии с мест выглядят, конечно, эффектно, но неприятностей от такого соседства все же больше.

- Они очень мерзко бегают по телу, да еще и кусаются больно, - жалуются туристы на испорченный отдых.

Впрочем, биологи считают, что просто так божья коровка не агрессивна и на человека не нападет. И ее еще нужно спровоцировать на конфликт.

- У насекомого сработает защитный рефлекс, только если его придавить. Соответственно, коровка, защищаясь, укусит обидчика, - объяснил Вениамин Голубитченко.

Также биологи спешат заверить людей, что божьи коровки не являются разносчиками инфекций. Они охотятся на тлей и защищают зеленые насаждения от этого вредителя.

А объяснить такое огромное количество букашек в Анапе можно их инстинктами самосохранения. Спасаясь от обезвоживания, они летят с жарких территорий туда, где влажность выше. Поэтому один из способов отвлечь красно-черных жучков от себя – поставить рядом бутылки с пресной водой, тогда божьи коровки потеряют интерес к человеку. Особенно это пригодится аллергикам, у которых может возникнуть шоковая реакция на укус. Науке известен даже случай анафилактического шока у женщины, которую укусила эта букашка.

Пик нашествия насекомых продержится еще какое-то время, но уже через пару недель божьих коровок на пляжах станет меньше.