Остановилось сердце: в Армавире на улице нашли тело ребенка

Тело ребенка нашли прохожие. Фото: скриншот

Темную фигурку в толстовке и спортивных шортах, лежащую лицом вниз, заметил житель Армавира. Он ехал ранним утром на работу, и его внимание привлек мальчик, находившийся в неестественной позе на перекрестке улицы Островского. Первая мысль – а вдруг мальчишка уснул или потерял сознание. Выскочив из машины и подбежав на помощь, мужчина понял, что слишком поздно. Школьник уже не подавал признаки жизни.

Приехавшие на место врачи диагностировали смерть ребенка. Место происшествия оцепили сотрудники полиции. Следователи приступили к осмотру территории, где нашли тело подростка.

- Следователи территориального следственного отдела СКР по Армавиру устанавливают все обстоятельства произошедшего, - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

Известно, что 14-летний мальчик приехал из Краснодара в Армавир погостить к дедушке. Учащийся кадетского корпуса, из благополучной семьи. Любил спорт и каждое утро начинал с зарядки и пробежки. Во время небольшого марафона по армавирским улочкам мальчику внезапно стало плохо. Когда школьника нашли, в руках у него был телефон, словно он пытался кому-то позвонить перед смертью.

- У него одна мама, отец погиб. Бабушка и дедушка были на месте. Сразу же прибежали, когда узнали о трагедии. Врачи говорят, что сердце остановилось. Это просто какой-то ужас, - знакомые семьи не могут сдержать слез и отказываются верить в реальность.

Знакомые с семьей погибшего ребенка говорят, что паренек был абсолютно здоров. Иначе он бы и не попал в кадетский корпус. Будущие кадеты проходят полное медицинское обследование. Если выявят хроническое заболевание или тяжелую патологию, то об учебе в кадетке можно забыть. Что конкретно стало причиной 14-летнего школьника, родственникам расскажут врачи и следователи.