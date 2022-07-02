В Адыгее автобус с 40 туристами попал в массовое ДТП: есть пострадавшие

Массовое ДТП в Адыгее. Фото: ГУ МВД по р. Адыгея

В Адыгее произошло массовое ДТП с участием туристического автобуса и трех легковых автомобилей. Предварительно, спровоцировал аварию 47-летний житель города Майкопа. Находясь за рулем автомобиля «Lada Granta» мужчина сначала допустил касательное столкновение с автобусом «Setra», после чего его вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с еще двумя легковыми автомобилями – «Lada Priora» и «Hyundai Elantra».

- Полиция Майкопского района проводит проверку по факту ДТП с участием трех автомобилей и автобуса. В результате аварии пострадали 2 человека из двух легковушек. На месте работали дополнительные экипажи ДПС, - прокомментировали в ГУ МВД по Республике Адыгея.

В аварии пострадали два человека. фото: ГУ МВД по р. Адыгея

Пассажирский автобус вез туристов на экскурсию. Станица Каменномостская – местная туристическая Мекка, и здесь всегда оживленное автомобильное движение. Учитывая повреждения, которые получили машины при столкновении, только чудом обошлось без большого количества жертв. Пострадали только предполагаемый виновник ДТП и еще 44-летняя женщина, управлявшая ««Lada Priora».

- Мужчина и женщина получили травмы различной степени тяжести. Оба пострадавших доставлены в Адыгейскую республиканскую клиническую больницу, - уточнили полицейские.

Никто из туристов, ехавших в пассажирском автобусе, не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции Майкопского района проводят проверку и устанавливают все детали этой аварии.