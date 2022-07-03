«У них были панические атаки». Медик спас двух подростков на бревне в Краснодарском водохранилище

Подростков на бревне унесло далеко от берега. Фото: скриншот видео

Тимур Таранюк 2 июля вышел на работу в рыболовно-туристическом клубе. Он находится на Краснодарском водохранилище. Сотрудники базы занимаются прокатом, возят на моторках отдыхающих. В тот день молодой человек должен был взять группу туристов на борт лодки. Но после обеда к нему подбежали взволнованные ребята и рассказали, что их друзей унесло.

- Подбежали ко мне, глаза по 5 копеек. Просят - помогите, но объяснить толком местоположение подростков не смогли. Я попросил клиентов подождать и отправился на поиски, - рассказал "КП" - Кубань" Тимур.

По совместительству молодой человек работает медиком в частной скорой помощи. Он понимал, что если поиски затянутся, подростков можно будет не найти живыми. Около 20 минут он бороздил огромное водохранилище, но не мог понять, где пропавшие мальчики.

Тимур Таранюк работает медиком в частной скорой. Фото: личный архив героя

- Бревен очень много попадалось, солнце слепило глаза. Я отчаялся их найти, но возвратиться без них не мог, - вспоминает Таранюк.

В какой-то момент он все же увидел двух подростков на бревне. Их отнесло далеко от берега, и они из последних сил держались за свою "соломинку".

- У одного случилась паническая атака, он не мог разговаривать и двигаться, ноги свело. Еще немного - и он бы отпустил бревно. Второй, видя состояние друга, тоже был на грани, - делится Тимур.

Тимур также является сотрудником рыболовно-туристического клуба. Фото: личный архив героя

Молодой человек помог ребятам перебраться в лодку и отвез их на берег. Там уже подростков ждало много людей, а Тимура приветствовали аплодисментами.

- Хочется, чтобы таких историй больше не случалось. Необходимо соблюдать правила поведения на воде, особенно детям и подросткам. И конечно, лучше не отпускать их без взрослых, - считает Тимур.

С детьми сейчас все в порядке. Их жизни ничего не угрожает.