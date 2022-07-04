Работает в любимом хоккейном клубе Лукашенко: что известно о туристе, избитом охранниками пляжа в Сочи

Парень занимается продвижением любимого хоккейного клуба президента Белоруссии Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В этой истории до сих пор не все ясно. 3 июля турист из Минска - Никита Гораев - отдыхал у моря вместе с семьей. Пляж "Фрегат" считается одним из самых популярных на курорте. Здесь всегда много отдыхающих.

Конфликт начался внезапно, когда арендаторам пляжа не понравилось, что маленькие сестры Никиты Гораева - девочки 6 и 14 лет - начали раздавать арбуз отдыхающим. Брали ли они за это деньги, сейчас выясняет полиция. Но именно тот факт, что кто-то, помимо арендаторов, налаживает товарно-денежные отношения на пляже, спровоцировал бучу. Девчонкам сделали внушение и запретили вольности на чужой территории.

А это уже стало триггером для их брата-самбиста Никиты Гораева. Есть даже видео с камеры, установленной на пляже. На кадры попало самое начало драки. Их сейчас изучают правоохранители. Но очевидно, что удар первым нанес именно турист.

- Никита - бывший сотрудник правоохранительных органов. Сейчас он работает пресс-аташе в белорусском хоккейном клубе «Динамо-Молодечно». Парень просто фанат президента Лукашенко. У него даже есть фотография с кумиром, - рассказал "КП" - Кубань" источник, знакомый с ситуацией.

К слову, чемпион по единоборству, действительно, на первый взгляд гораздо превосходит пляжных охранников в объемах. Но тем все же удалось сбить спортсмена с ног и нанести несколько ударов невесть откуда взявшимися палками с арматурой.

Потасовку в итоге удалось развести только приехавшим на срочный вызов полицейским. Спустя сутки четверых из тех, кто набросился на Никиту Гораева толпой, взяли под арест. Им даже предъявили обвинения в хулиганстве и нанесении побоев.

- Сотрудниками УВД по городу Сочи в ходе проведения мероприятий по горячим следам задержаны подозреваемые в хулиганских действиях на пляже "Фрегат" в Адлерском районе города, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Надо сказать, что травмы туриста, по данным источника "КП" - Кубань", оказались несерьезными. Более того, Гораеву тоже грозит уголовная ответственность, если подтвердится, что драку начал именно он.