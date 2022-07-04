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Общество4 июля 2022 5:51

В Сочи задержали четверых подозреваемых после избиения 23-летнего парня на пляже «Фрегат»

Возбуждено уголовное дело
Ангелина НАЗАРЧУК
Подозреваемым может грозить до 7 лет лишения свободы.

Подозреваемым может грозить до 7 лет лишения свободы.

Фото: Олег ЗОЛОТО

На пляже "Фрегат" туриста избили арматурой и палками. Пострадавшим оказался 23-летний чемпион мира по самбо. Молодой человек заступился за своих младших сестер, которые раздавали арбузы. Работники пляжа подошли к девочкам и начали грубо с ними разговаривать. Тогда за них вступился старший брат. Но был избит и попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

Всех четверых подозреваемых полиция задержала в течение нескольких часов. Возбуждено дело о хулиганстве, проводится предварительное расследование.

- Сотрудниками УВД по городу Сочи в ходе проведения мероприятий по горячим следам задержаны подозреваемые в хулиганских действиях на пляже "Фрегат" в Адлерском районе города, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам очевидцев, около 10 человек подбежали к завязавшейся драке, в том числе и охранники пляжа. Они схватили палки и арматуру и начали наносить многочисленные удары самбисту. По предварительным данным, пострадавший заступился за сестер и первым начал драку. Все обстоятельства случившегося выясняют следователи.

Стоит отметить, что подозреваемым может грозить до семи лет лишения свободы.

СочиПроисшествия: КРИМИНАЛ