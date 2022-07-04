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Происшествия4 июля 2022 4:34

Возбуждено уголовное дело после драки на пляже в Сочи

Под следствие попали охранники
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Всех причастных к драке задержали

Всех причастных к драке задержали

Накануне на сочинском пляже «Фрегат» туриста избили арматурой и палками. По предварительным данным, это были охранники. После случившегося в отношении мужчин возбудили уголовное дело о хулиганстве.

- В течение нескольких часов сотрудники полиции установили и доставили в отдел полиции четверых граждан, причастных к этому инциденту. В отношении них возбуждено уголовное дел. Проводится предварительное расследование», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данному факту также прокуратура проводит проверку. Известно, что после избиения 23-летний молодой человек попал в больницу в тяжелом состоянии.