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Прокуратура Адлерского района начала проверку после массовой драки на пляже в Сочи. В ней пострадал один человек. По данным ведомства, 23-летний молодой человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

- Организована проверка исполнения федерального законодательства органами местного самоуправления Сочи и ООО «Панорама» при предоставлении и использовании пляжа «Фрегат», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сотрудники ведомства также будут следить за ходом расследования уголовного дела по статье хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия или предметов, похожих на оружие. Известно, что туриста избивали палками и арматурой.

Ранее полиция задержала одного участника драки. Он находится в отделении.