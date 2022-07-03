В Сочи сильно избили 23-летнего туриста. Фото: скриншот видео.

В Сочи полицейские задержали одного из участников массовой драки на пляже «Фрегат». В результате конфликта 23-летний турист из Минска попал в больницу со множественными травмами. Парня избила толпа мужчин в красных футболках.

- Работники пляжа нанесли молодому человеку множественные удары. После этого они покинули место происшествия. Оперативно прибывшие полицейские задержали одного из участников конфликта, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Уточняется, что мужчину доставили в УВД по Сочи.

На данный момент проводятся мероприятия, которые направлены на установление причин инцидента и задержание остальных лиц, причастных к нему.

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