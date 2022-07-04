Потоки горной реки чуть не унесли туристку с ребенком в Сочи

Фото: ЮРПСО МЧС России

Чуть не закончилась трагедией прогулка туристов по устью реки в Сочи. 1 июля семья из Ульяновска пришла половить рыбу на удочку. Но из-за резкого подъема воды в реке, их чуть не унесло мощными потоками. Они оказались в ловушке посреди бурлящего течения и ждали спасателей.

- Спасателям вечером поступило сообщение о том, что из-за резкого подъема уровня воды и сильного течения на «островке» в русле реки Сочи находятся мама с ребенком, перейти на берег не могут, - сообщили в ЮРПСО МЧС России.

Фото: ЮРПСО МЧС России

Спасатели выехали на место. К их приезду папа успел переправить дочку в безопасное место. Но так как уровень в реке поднимался очень быстро, вернуться за супругой он уже не смог.

- Сотрудники отряда при помощи страховочной веревки и спасательного круга эвакуировали женщину из русла реки на берег. Медицинский работник отряда оказала ребенку первую помощь. Девочка поцарапалась при переходе реки о плавающие в воде ветки деревьев, - добавили спасатели.

Сотрудники МЧС напомнили жителям и гостям курорта, что горные реки опасны и непредсказуемы, уровень воды во время непогоды может подняться в любой момент. Отправляясь на природу, важно обращать внимание на приходящие SMS-оповещения с предупреждениями о возможных чрезвычайных ситуациях, заранее смотреть прогноз погоды.

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