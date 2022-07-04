Завершилась активная фаза поиска пропавших туристов в Сочи

Поиск будет осуществляется маломерными и проходящими судами. Фото: оперштаб

На Сочи 24 июня обрушился потоп. В Лазаревском районе были подтоплены 98 домов. Водозабор, насосная станция и газопровод повредились. А две машины с семьями из Ставропольского края смыло в Черное море.

Четверо взрослых и трое детей остались на ночлег в кемпинге рядом с руслом реки. Две женщины погибли, один мужчина чудом выжил. Активные поиски без вести пропавших детей и мужчины велись с 24 июня. Семьи разыскивали спасатели и добровольцы, был задействован и вертолет, который осматривал территорию с высоты. Также в море спускались водолазы. Но спустя 11 дней было принято решение завершить активную фазу поисков.

Теперь туристов продолжат искать с применением небольших катеров и наземными группами вдоль берега. Вертолет больше не будет подниматься в воздух.

- Активная фаза поиска завершена, поиск будет осуществляется маломерными и проходящими судами в акватории Черного моря и наземными группами по береговой линии, - подчеркнули в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, за все время поисков при помощи вертолета было обследовано 287 квадратных километров акватории Черного моря. Также спасатели искали без вести пропавших по береговой линии от Туапсе до Дагомыса. Всего исследовали 114 километров. Также были задействованы три водолазные станции. В поисках участвовали 12 человек, девять из них - водолазы. Они обследовали дно Черного моря вблизи устья реки Чемитоквадже - 9000 кв. м.

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