Водозабор, насосная станция и газопровод повредились из-за смерча в Сочи

В зоне подтопления оказались два павильона с напорными скважинами. Фото: пресс-служба водоканала

Лазаревский район Сочи атаковал смерч. После чего в реках поднялся уровень воды и произошло крупное подтопление главного водозабора. Специалисты приступили к ликвидации последствий, где это возможно.

- Ситуация расценивается как предкритическая, так как бурное течение продолжает размывать территорию водозабора. В зоне подтопления оказались два павильона с напорными скважинами, - сообщили в пресс-службе МУП “Водоканал” Сочи. - В данный момент производится демонтаж их оборудования. Добыча питьевой воды производится в штатном режиме благодаря перераспределению необходимых мощностей среди других насосных агрегатов.

Также из-за потопа был поврежден магистральный водовод диаметром 300 мм. На данный момент подача воды происходит через трубу диаметром 500 мм. Перебои водоснабжения могут наблюдать жители поселков Солоники и Волконка.

- Еще одна крупная нештатная ситуация произошла на территории водопроводной насосной станции «Алексеевское». В результате смерча из строя выведена работа всего технологического оборудования, - подчеркнули в пресс-службе МУП “Водоканал” Сочи.

Станцию полностью затопило. Также на объекте были замечены камни, растительность и различный мусор. К восстановлению работы станции планируют приступить, когда погода улучшится. На данный момент ремонт невозможен, так как это может угрожать жизни специалистов водоканала.

Также из-за потопа без воды остались жители поселка Мирный. Здесь два магистральных водовода и газопровод полностью разрушились. К восстановлению объектов приступят после спада уровня реки и возвращения ее в свое русло.

Стоит отметить, что в поселки организовали подвоз воды.

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