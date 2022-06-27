98 домов повредились из-за потопа в Сочи

В Лазаревском районе Сочи мониторинговые группы завершили подворовые обходы. Во всех 14 населенных пунктах 98 домов повредились из-за потопа. На данный момент каждому владельцу администрация формирует необходимый пакет документов для выплаты компенсации ущерба. Стоит отметить, что в населенных пунктах продолжают работу специалисты. Они оказывают необходимую помощь каждому сочинцу.

- Десант волонтеров из сотрудников администрации, спортсменов, депутатов, неравнодушных горожан помогают расчищать подходы и придомовые территории от нанесенной грязи. Благодарен всем, кто подключается. Чувствуется взаимоподдержка. Всего ежедневно в работах участвуют больше 300 человек, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Ранее сообщалось, что без вести пропавших ищут водолазы.

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