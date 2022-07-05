Прокуратура проверит работу детского центра в Краснодаре, где педагог обрезала девочке волосы

В скандал вмешалась прокуратура. Фото: личный архив семьи ребенка

В развивающем центре Краснодара на улице Лавочкина используют непедагогические методы работы с детьми. Шумевшие в цокольном этаже многоэтажки дети вывели из себя учителя небольшой студии, которая решила проучить их. Несколько мальчиков и 9-летняя Лена якобы стучали в дверь кабинета, где шли занятия, и шумно себя вели. Вышедшая из себя женщина схватила девочку, закрыла в туалете, сходила за ножницами, а потом обрезала ей волосы.

- Ребенок очень испугался и обмочился прямо там, - рассказала мама пострадавшей школьницы Анна Сороко. - Домой она пришла в шоковом состоянии и в слезах. А сейчас боится выходить на улицу.

Родители девочки пообщались с педагогом. Женщина не стала отрицать, что отрезала ребенку волосы и отметила, что сделала это в воспитательных целях. На место происшествия выезжала полиция. Сейчас правоохранители проводят проверку. К делу подключилась прокуратура Карасунского округа Краснодара.

- В ходе проверки прокуратура округа даст оценку качеству оказываемых услуг в центре. Кроме того, по указанному факту полиция организовала процессуальную проверку, ход и результаты которой находятся на контроле в окружной прокуратуре, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.